Deliciosas versões de doce de leite em diversos países; veja

O doce de leite apresenta variações como o cremoso, ideal para comer puro ou como cobertura; o pastoso, usado para recheios; e o sólido, conhecido como tablete. Cada tipo varia em textura e doçura, dependendo da técnica de cozimento e ingredientes. Essas opções refletem a riqueza de estilos regionais e adaptações culturais Foto: Reprodução de Youtube