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A importância dos cílios para a saúde dos olhos
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Os cílios estão presentes em diversas espécies de animais, com exceção dos artrópodes e nematódeos, e desempenham funções importantes nesses organismos. Em microrganismos, como certos protozoários, eles servem para a locomoção ou para movimentar o líquido ao redor, o que facilita a interação com o ambiente. Foto: Instagram Suzie Smart / @sesmart Spinach
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Nos seres humanos, há cerca de 120 a 250 cílios na pálpebra superior, com 8 a 12 mm de comprimento, enquanto na pálpebra inferior esse número varia de 50 a 150, com 6 a 8 mm. Além disso, a cor dos cílios geralmente é semelhante à do cabelo. Ao longo do dia, é normal perder de 2 a 3 cílios por olho, já que cada fio tem um ciclo de vida de cerca de 90 a 150 dias e, depois disso, cai e nasce um novo no lugar. Foto: imagem gerada por i.a
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Outra função importante dos cílios é que eles também ajudam a reduzir a entrada de luz excessiva nos olhos e funcionam como uma espécie de barreira natural que suaviza a intensidade da luminosidade que chega aos olhos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em relação ao cuidado dos cílios, alguns hábitos simples no dia a dia já fazem diferença. É importante manter a higiene, lavar os cílios e as pálpebras com água e produtos suaves, como sabonete neutro, além de remover a maquiagem com cuidado, usando produtos hipoalergênicos. Outro ponto essencial é evitar coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas, para não causar irritações ou danos aos cílios. Foto: Reprodução do Youtube
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Os alongamentos ou os cílios postiços fazem mal? Eles podem fazer, se não forem aplicados corretamente e se a pessoa não tomar todos os cuidados necessários. Por isso, é importante procurar profissionais qualificados, usar produtos de boa qualidade e verificar se há alergia a algum produto. Caso contrário, podem causar irritações, inflamações e outros problemas mais graves. Foto: Pixabay