A importância dos cílios para a saúde dos olhos

Nos seres humanos, há cerca de 120 a 250 cílios na pálpebra superior, com 8 a 12 mm de comprimento, enquanto na pálpebra inferior esse número varia de 50 a 150, com 6 a 8 mm. Além disso, a cor dos cílios geralmente é semelhante à do cabelo. Ao longo do dia, é normal perder de 2 a 3 cílios por olho, já que cada fio tem um ciclo de vida de cerca de 90 a 150 dias e, depois disso, cai e nasce um novo no lugar. Foto: imagem gerada por i.a