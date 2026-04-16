Assine
overlay
Início Galeria
Animais

A essência do kumis: o segredo do leite de égua fermentado

RF
Redação Flipar
  • O kumis surgiu como soluÃ§Ã£o alimentar para povos nÃŽmades que dependiam do leite de Ã©gua em suas jornadas. A fermentaÃ§Ã£o era uma forma de conservar o alimento em ambientes hostis e sem refrigeraÃ§Ã£o. Com o tempo, essa prÃ¡tica se transformou em sÃ­mbolo cultural e em bebida ritualÃ­stica.
    O kumis surgiu como soluÃ§Ã£o alimentar para povos nÃŽmades que dependiam do leite de Ã©gua em suas jornadas. A fermentaÃ§Ã£o era uma forma de conservar o alimento em ambientes hostis e sem refrigeraÃ§Ã£o. Com o tempo, essa prÃ¡tica se transformou em sÃ­mbolo cultural e em bebida ritualÃ­stica. Foto: takoradee - wikimedia commons
  • O preparo do kumis envolve bater o leite de égua em recipientes de couro ou madeira até fermentar. Esse processo cria uma bebida levemente alcoólica, com textura cremosa e sabor ácido. A técnica artesanal reforça a ligação entre tradição e identidade comunitária, transmitida de geração em geração.
    O preparo do kumis envolve bater o leite de égua em recipientes de couro ou madeira até fermentar. Esse processo cria uma bebida levemente alcoólica, com textura cremosa e sabor ácido. A técnica artesanal reforça a ligação entre tradição e identidade comunitária, transmitida de geração em geração. Foto: imagem gerada por i.a
  • O kumis é rico em vitaminas, minerais e proteínas, sendo considerado energético e fortalecedor. Sua fermentação facilita a digestão e aumenta a biodisponibilidade de nutrientes. Historicamente, também foi usado como remédio natural para fortalecer o corpo e tratar doenças respiratórias.
    O kumis é rico em vitaminas, minerais e proteínas, sendo considerado energético e fortalecedor. Sua fermentação facilita a digestão e aumenta a biodisponibilidade de nutrientes. Historicamente, também foi usado como remédio natural para fortalecer o corpo e tratar doenças respiratórias. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na Ásia Central, o kumis é consumido em encontros familiares e celebrações comunitárias. Ele simboliza hospitalidade e é oferecido a visitantes como gesto de respeito. No Cazaquistão, é considerado patrimônio cultural e aparece em festivais como símbolo da tradição nômade.
    Na Ásia Central, o kumis é consumido em encontros familiares e celebrações comunitárias. Ele simboliza hospitalidade e é oferecido a visitantes como gesto de respeito. No Cazaquistão, é considerado patrimônio cultural e aparece em festivais como símbolo da tradição nômade. Foto: imagem gerada por i.a
  • O kumis pode variar em teor alcoólico dependendo do tempo de fermentação, chegando a versões mais fortes em festas. Hoje, também é produzido em escala comercial, mantendo técnicas tradicionais adaptadas à indústria. Essa versatilidade mostra como a bebida continua viva e adaptável às diferentes ocasiões.
    O kumis pode variar em teor alcoólico dependendo do tempo de fermentação, chegando a versões mais fortes em festas. Hoje, também é produzido em escala comercial, mantendo técnicas tradicionais adaptadas à indústria. Essa versatilidade mostra como a bebida continua viva e adaptável às diferentes ocasiões. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay