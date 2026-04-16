A essência do kumis: o segredo do leite de égua fermentado

O kumis surgiu como soluÃ§Ã£o alimentar para povos nÃŽmades que dependiam do leite de Ã©gua em suas jornadas. A fermentaÃ§Ã£o era uma forma de conservar o alimento em ambientes hostis e sem refrigeraÃ§Ã£o. Com o tempo, essa prÃ¡tica se transformou em sÃ­mbolo cultural e em bebida ritualÃ­stica. Foto: takoradee - wikimedia commons