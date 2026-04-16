Do civeta à xícara: a jornada surpreendente do Kopi Luwak, o café indonésio

O Kopi Luwak surgiu na Indonésia durante o período colonial, quando os habitantes locais perceberam que civetas comiam os frutos do café e excretavam os grãos intactos. Esse processo natural fermentava os grãos, alterando seu sabor e despertando curiosidade entre os colonizadores. Com o tempo, a prática se transformou em tradição e depois em produto de luxo, atraindo turistas e exportadores. Foto: Domínio público