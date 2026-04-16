Estilo de Vida
Entenda a diferença entre vegano e vegetariano e conheça adeptos famosos
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Mas os veganos vão além: não usam nenhum produto que tenha sido feito com algo animal. Ou seja, bolsas de couro, produtos de higiene que tenha componente animal, etc. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
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Billie Eilish - A cantora, vencedora do Oscar 2022 pela música de 007 e do Oscar de 2024 pela canção de Barbie, disse que desde os 12 anos é vegana, pois ficou sabendo das práticas das indústrias de carne e não poderia aceitar o sofrimento dos animais. Foto: reprodução instagram
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Jessica Chastain - A atriz, vencedora do Oscar 2022, disse que o veganismo foi uma experiência que acabou dando certo, pois ela passou a se sentir melhor do que nunca. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
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Joaquin Phoenix - O ator, Oscar por "Coringa" em 2020, acredita que o consumo de animais revela o caráter egocêntrico dos homens, que sacrificam outras espécies. Foto: reprodução instagram
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Benedict Cumberbatch - Um dos atores mais prestigiados da atualidade, também dublador, foi eleito o vegano mais bonito do mundo pelo grupo PETA, de defesa dos animais. Intérprete do Doutor Estranho, ele disse que sua dieta lhe dá a energia necessária para viver o personagem. Foto: instagram reprodução
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Natalie Portman - A atriz, vencedora do Oscar em 2011 por "Cisne Negro", produziu o documentário "Eating Animals" ("Comendo Animais"), em que denuncia as práticas da pecuária intensiva e pede maior consciência das pessoas sobre alimentação. Foto: reprodução instagram
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Pamela Anderson - A atriz defende que as pessoas podem viver mais e melhor com alimentos vegetais. Lançou vários artigos de moda chamados de "cruelty free" ("sem crueldade"), abriu um restaurante temático em Paris e já fez palestras sobre o assunto. Foto: Reprodução scoobe doo - Flickr
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Bill Clinton - PolÃtico, ex-presidente dos Estados Unidos, passou a abrir mÃ£o de carnes, ovos e laticÃnios por causa de problemas cardÃacos. Ele chegou a fazer cirurgias. Sentiu-se melhor como vegano e disse que, assim, espera viver mais tempo. Foto: U.S. Government Printing Office wikimedia commons
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Woody Harrelson - O ator, Oscar em 1989 por "Cheers", conta que é vegano há mais de 25 anos e buscou essa alimentação não por questões éticas, mas para obter energia. Ele afirma que conseguiu. E prefere alimentos crus, que o deixam mais saudável e disposto do que os cozidos. Foto: wikimedia commons Tabercil
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Gisele Bündchen - A supermodelo internacional, gaúcha, segue uma dieta de vegetais e cereais. Seu ex-marido Tom Brady, astro do futebol americano, seguia a mesma toada. Porém, Gisele já confessou que adora pão de queijo..uma tentação que foge à regra. Foto: Reprodução Instagram
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Tobey Maguire - O ator famoso na pele do Homem Aranha era vegetariano desde 1992 e tornou-se vegano em 2009. Ele publicou nas redes sociais: "O veganismo é o futuro. É a única forma de garantir um futuro sustentável para nosso planeta e todos os seus habitantes". Foto: Reprodução/@tobeymaguir
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Casey Affleck - O ator americano faz parte de vários movimentos e campanhas pelos direitos dos animais. Vinculado à PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e à organização Farm Sanctuary. Foto: Youtube/ Oscars
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Kate Winslet - A atriz britânica, vencedora do Oscar de 2009 por "O Leitor", narrou o documentário "Comer Vai Nos Levar à Extinção", chamando atenção para a importância de uma alimentação correta e responsável. Foto: Wikimedia Commons Mingle Media TV
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Jared Leto - O ator e músico americano, que encarnou Morbius no cinema, tem até o apelido de Vampiro Vegano do Rock. Ele é vegano há mais de 20 anos. Leto nasceu em 26/12/1971 e diz que parece mais jovem por causa da dieta vegana. Foto: wikimedia commons greg 2600
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Luisa Mell - A ativista, defensora dos direitos dos animais, é uma das vozes mais persistentes contra o consumo de carne de qualquer tipo e contra o uso de produtos derivados de animais. No livro "Como os Animais Salvaram a Minha Vida", ela conta que jogou bolsas de grife no lixo ao adotar a filosofia. Foto: Reprodução Instagram
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Leonardo DiCaprio - O ator de Hollywood é ativista ambiental. Ele é sócio de Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1, em empresa de produtos para veganos ,a Neat Food, especializada em hambúrguer à base de plantas. Foto: Reprodução/@leonardodicaprio
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