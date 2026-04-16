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Estilo de Vida

Por que os dedos ficam enrugados na água: o mecanismo do corpo que vai além da absorção e pode até melhorar a aderência

RF
Redação Flipar
  • O enrugamento ocorre porque os vasos sanguíneos dos dedos se contraem após alguns minutos na água. Essa contração reduz o volume interno e faz a pele “afundar”, formando rugas.
    O enrugamento ocorre porque os vasos sanguíneos dos dedos se contraem após alguns minutos na água. Essa contração reduz o volume interno e faz a pele “afundar”, formando rugas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Esse mecanismo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, o mesmo que regula funções involuntárias. Por isso, pessoas com danos nervosos podem não apresentar esse efeito nos dedos.
    Esse mecanismo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, o mesmo que regula funções involuntárias. Por isso, pessoas com danos nervosos podem não apresentar esse efeito nos dedos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além de curioso, o fenômeno pode ter uma utilidade evolutiva. As rugas funcionariam como sulcos que melhoram a aderência em superfícies molhadas.
    Além de curioso, o fenômeno pode ter uma utilidade evolutiva. As rugas funcionariam como sulcos que melhoram a aderência em superfícies molhadas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Esse efeito é comparado ao desenho de pneus, que ajuda a escoar a água. Assim, segurar objetos úmidos ou caminhar em locais escorregadios se tornaria mais fácil.
    Esse efeito é comparado ao desenho de pneus, que ajuda a escoar a água. Assim, segurar objetos úmidos ou caminhar em locais escorregadios se tornaria mais fácil. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em relação ao tempo, o enrugamento costuma começar entre 3 e 5 minutos de imersão. Ele se torna mais evidente após cerca de 10 a 15 minutos, variando conforme cada pessoa
    Em relação ao tempo, o enrugamento costuma começar entre 3 e 5 minutos de imersão. Ele se torna mais evidente após cerca de 10 a 15 minutos, variando conforme cada pessoa Foto: Imagem gerada por i.a
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