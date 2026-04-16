Notícias
Os países com maior território do planeta
-
1º lugar: Rússia (Europa/Ásia) - Território: 17.098.246 km² - Capital: Moscou. Foto: Imagem de Marina Stroganova por Pixabay
-
2° lugar: Canadá (América do Norte) - Território: 9.984.670 km² - Capital: Ottawa Foto: Saffron Blaze wikimedia commons
-
3° lugar: Estados Unidos (América do Norte) - Território: 9.833.517 km² - Capital: Washington Foto: Domínio publico
-
4° lugar: China (Ásia) - Território: 9.600.000 km² - Capital: Pequim Foto: Wikimedia commons
-
-
5° lugar: Brasil (América do Sul) - Território: 8.515.767 km² - Capital: Brasília Foto: Jorge Hamilton - Flickr
-
6° lugar: Austrália (Oceania) - Território: 7.692.060 km² - Capital: Camberra Foto: Squirrel_photos por Pixabay
-
7° lugar: India (Ásia) - Território: 3.287.263 km² - Capital: Nova Deli Foto: Youtube/ ALL in 4K
-
-
8° lugar: Argentina (América do Sul) - Território: 2.780.400 km² - Capital: Buenos Aires Foto: Diego Celso wikimedia commons
-
9° lugar: Cazaquistão (Ásia) - Território: 2.724.902 km² - Capital: Astana Foto: msykos - DSC00598
-
10° lugar: Argélia (África) - Território: 2.381.741 km² - Capital: Argel Foto: Damien Boilley wikimedia commons
-
-
11° lugar: República Democrática do Congo (África) - Território: 2.344.858 km² - Capital: Kinshasa Foto: domínio público
-
12° lugar: Arábia Saudita (Ásia) - Território: 2.206.714 km² - Capital: Riad Foto: Imagem de muflih alhababi por Pixabay
-
13° lugar: Groenlândia (América do Norte) - Território: 2.166.086 km² - Capital: Nuuk Foto: Reprodução do site ncl.com/br/pt/
-
-
14° lugar: México (América do Norte) - Território: 1.964.375 km² - Capital: Cidade do México Foto: Carlos Martínez Blando wikimedia commons
-
15° lugar: Indonésia (Ásia) - Território: 1.910.931 km² - Capital: Jacarta Foto: Yoanes Budiyanto wikimedia commons
-
16° lugar: Sudão (África) - Território: 1.886.000 km² - Capital: Cartum Foto: Aamirco wikimedia commons
-
-
17° lugar: Líbia (África) - Território: 1.676.198 km² - Capital: Trípoli Foto: giogalluz - Flickr
-
18° lugar: Irã (Ásia) - Território: 1.628.750 km² - Capital: Teerã Foto: Max Salogni - Flickr
-
19° lugar: Mongólia (Ásia) - Território: 1.564.116 km² - Capital: Ulan Bator Foto: Bruce Osteuropa wikimedia commons
-
-
20° lugar: Peru (América do Sul) - Território: 1.285.216 km² - Capital: Lima Foto: Imagem de Patricia van den Berg por Pixabay