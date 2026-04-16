Animais
Jiboia de 10 kg é encontrada sob sofá e surpreende moradores de Geribá, bairro badalado e turístico de Búzios
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A jiboia, que media cerca de 3 metros, não atacou ninguém e aparentava estar saudável. Após o resgate, ela foi encaminhada para uma área de preservação ambiental, onde foi solta. A orientação das autoridades é que moradores não tentem capturar animais silvestres por conta própria e acionem equipes especializadas. Foto: Reprodução redes sociais
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Em setembro de 2025, uma jiboia também surpreendeu o produtor rural Jamil Gava ao aparecer em sua propriedade, o Sítio Primavera, em Chapadinha. Assim que avistou o animal, de grande porte e comum na região, ele acionou o Corpo de Bombeiros. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal
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A equipe chegou rapidamente, realizou a captura sem dificuldades e garantiu a remoção da cobra em segurança. O réptil, em boas condições, foi devolvido ao habitat natural, distante de áreas residenciais. Casos semelhantes são frequentes em zonas rurais do Espírito Santo, segundo as autoridades. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal
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Um grupo de cientistas, aliás, fez uma descoberta surpreendente sobre o “bafo de jiboia”, expressão popular para o som intimidador que essa espécie de serpente emite. De acordo com o estudo, esses répteis fazem um ruído branco (sem frequência definida) e têm uma “voz” individual, ou personalizada. Foto: Imagem de Ian Lindsay por Pixabay
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A pesquisa, intitulada “Revelando o repertório acústico das jiboias: assobios que se assemelham ao ruído branco e indicam uma identidade individual”, foi publicada na revista “Behavior”. O resultado foi obtido após análise da gravação dos assobios de seis jiboias nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, além de Brasília, no Distrito Federal. Foto: Tod Baker wikimedia commons
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Os pesquisadores desconfiam que o chiado seja uma forma de as jiboias intimidarem predadores, como aves e mamíferos. A análise indicou que a espécie produz de quatro a 12 assobios por minuto diante de situações ameaçadoras e cada uma tem características próprias. Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
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Um outro caso aconteceu no Tinguá, na Baixada Fluminense, em julho de 2024. Uma jiboia de dois metros de comprimento assustou funcionários de uma fazenda no bairro Barão de Guandu. A cobra estava perto de um lago artificial e certamente saiu da Reserva Biológica do Tinguá, que fica nas proximidades. Foto: Divulgação Prefeitura de Nova Iguaçu
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A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu enviou uma equipe para resgatar a serpente e levá-la de volta ao seu habitat natural. A entidade divulgou que os imóveis construídos na região, onde existe Mata Atlântica, estão sujeitos a receber animais silvestres. A cobra foi devolvida à natureza. Foto: Divulgação Prefeitura de Nova Iguaçu
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O que mais causou espanto no caso que ocorreu em abril de 2026 em Búzios é que a jiboia apareceu num bairro da cidade, não numa área de mata ou numa fazenda. Geribá é um dos bairros mais badalados de Búzios. E a cobra estava na sala da residência. Foto: reprodução redes sociais
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A jiboia, afinal, é uma espécie de serpente amplamente distribuída, com ocorrência nas Américas, África, Ásia, Europa e até em algumas ilhas do Oceano Pacífico, o que demonstra sua grande capacidade de adaptação. Diferentemente do que muitos imaginam, ela não é venenosa e não utiliza toxinas para capturar suas presas. Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
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Seu método de caça é a constrição, envolvendo o corpo do animal e apertando até imobilizá-lo. Os tamanhos podem variar bastante, já que existem cerca de 43 subespécies com características distintas. Algumas são menores e discretas, enquanto outras podem atingir vários metros de comprimento. Foto: Divulgação / Zoológico de Salvador @zoosalvador