Como surgem infestações de mosquitos no ambiente doméstico

As variáveis ambientais desempenham papel decisivo nesse processo. A umidade relativa do ar elevada favorece tanto a sobrevivência dos ovos quanto a atividade dos adultos, reduzindo a desidratação dos insetos. Já a pressão atmosférica influencia o comportamento dos mosquitos, que tendem a se tornar mais ativos antes de mudanças climáticas, como a aproximação de chuvas. Essas condições combinadas criam um cenário propício para aumento populacional em curto espaço de tempo. Foto: Divulgação