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Como surgem infestações de mosquitos no ambiente doméstico
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Nesse contexto, ganha importância o conceito de “microcriadouros”. Trata-se de pequenos acúmulos de água parada, muitas vezes com volume inferior a uma tampa de garrafa, capazes de abrigar ovos, larvas e pupas de mosquitos. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Pratos de plantas, ralos pouco utilizados, bandejas de geladeira, calhas entupidas e até dobras de lonas são exemplos clássicos. Esses ambientes oferecem condições ideais para o ciclo de vida dos insetos, que pode se completar em poucos dias, especialmente em temperaturas elevadas. Foto: Divulgação
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Do ponto de vista biológico, a rapidez com que os mosquitos se multiplicam está relacionada à sua estratégia reprodutiva. Fêmeas fecundadas depositam ovos que podem resistir à dessecação por longos períodos, aguardando apenas o contato com a água para eclodirem. Foto: Divulgação
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No caso de algumas espécies, os ovos podem permanecer viáveis por meses em superfícies secas. Assim, uma mudança súbita nas condições ambientais. como uma chuva leve ou o aumento da umidade , pode ativar simultaneamente diversos focos, criando a sensação de uma infestação “repentina”. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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As variáveis ambientais desempenham papel decisivo nesse processo. A umidade relativa do ar elevada favorece tanto a sobrevivência dos ovos quanto a atividade dos adultos, reduzindo a desidratação dos insetos. Já a pressão atmosférica influencia o comportamento dos mosquitos, que tendem a se tornar mais ativos antes de mudanças climáticas, como a aproximação de chuvas. Essas condições combinadas criam um cenário propício para aumento populacional em curto espaço de tempo. Foto: Divulgação
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Outro fator é o acúmulo de matéria orgânica. Folhas em decomposição, restos de alimentos e sujeira em locais úmidos enriquecem a água com nutrientes, favorecendo o desenvolvimento das larvas, especialmente de espécies como o pernilongo. Esse ambiente mais “rico” acelera o crescimento dos insetos e aumenta a taxa de sobrevivência, contribuindo para explosões populacionais em ambientes domésticos. Foto: Divulgação
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Diante desse cenário, o controle efetivo depende da eliminação sistemática desses microcriadouros e da redução das condições favoráveis. Medidas simples, como evitar água parada, manter ralos limpos e cobertos, descartar corretamente resíduos orgânicos e garantir boa ventilação dos ambientes, são fundamentais. A compreensão dos fatores biológicos e ambientais envolvidos ajuda a desfazer a ideia de que a infestação é aleatória. Na maioria dos casos, ela resulta de um conjunto de condições que pod Foto: Divulgação
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