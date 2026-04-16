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Como surgem infestações de mosquitos no ambiente doméstico

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Redação Flipar
  • Nesse contexto, ganha importância o conceito de “microcriadouros”. Trata-se de pequenos acúmulos de água parada, muitas vezes com volume inferior a uma tampa de garrafa, capazes de abrigar ovos, larvas e pupas de mosquitos.
    Nesse contexto, ganha importância o conceito de “microcriadouros”. Trata-se de pequenos acúmulos de água parada, muitas vezes com volume inferior a uma tampa de garrafa, capazes de abrigar ovos, larvas e pupas de mosquitos. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Pratos de plantas, ralos pouco utilizados, bandejas de geladeira, calhas entupidas e até dobras de lonas são exemplos clássicos. Esses ambientes oferecem condições ideais para o ciclo de vida dos insetos, que pode se completar em poucos dias, especialmente em temperaturas elevadas.
    Pratos de plantas, ralos pouco utilizados, bandejas de geladeira, calhas entupidas e até dobras de lonas são exemplos clássicos. Esses ambientes oferecem condições ideais para o ciclo de vida dos insetos, que pode se completar em poucos dias, especialmente em temperaturas elevadas. Foto: Divulgação
  • Do ponto de vista biológico, a rapidez com que os mosquitos se multiplicam está relacionada à sua estratégia reprodutiva. Fêmeas fecundadas depositam ovos que podem resistir à dessecação por longos períodos, aguardando apenas o contato com a água para eclodirem.
    Do ponto de vista biológico, a rapidez com que os mosquitos se multiplicam está relacionada à sua estratégia reprodutiva. Fêmeas fecundadas depositam ovos que podem resistir à dessecação por longos períodos, aguardando apenas o contato com a água para eclodirem. Foto: Divulgação
  • No caso de algumas espécies, os ovos podem permanecer viáveis por meses em superfícies secas. Assim, uma mudança súbita nas condições ambientais. como uma chuva leve ou o aumento da umidade , pode ativar simultaneamente diversos focos, criando a sensação de uma infestação “repentina”.
    No caso de algumas espécies, os ovos podem permanecer viáveis por meses em superfícies secas. Assim, uma mudança súbita nas condições ambientais. como uma chuva leve ou o aumento da umidade , pode ativar simultaneamente diversos focos, criando a sensação de uma infestação “repentina”. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • As variáveis ambientais desempenham papel decisivo nesse processo. A umidade relativa do ar elevada favorece tanto a sobrevivência dos ovos quanto a atividade dos adultos, reduzindo a desidratação dos insetos. Já a pressão atmosférica influencia o comportamento dos mosquitos, que tendem a se tornar mais ativos antes de mudanças climáticas, como a aproximação de chuvas. Essas condições combinadas criam um cenário propício para aumento populacional em curto espaço de tempo.
    As variáveis ambientais desempenham papel decisivo nesse processo. A umidade relativa do ar elevada favorece tanto a sobrevivência dos ovos quanto a atividade dos adultos, reduzindo a desidratação dos insetos. Já a pressão atmosférica influencia o comportamento dos mosquitos, que tendem a se tornar mais ativos antes de mudanças climáticas, como a aproximação de chuvas. Essas condições combinadas criam um cenário propício para aumento populacional em curto espaço de tempo. Foto: Divulgação
  • Outro fator é o acúmulo de matéria orgânica. Folhas em decomposição, restos de alimentos e sujeira em locais úmidos enriquecem a água com nutrientes, favorecendo o desenvolvimento das larvas, especialmente de espécies como o pernilongo. Esse ambiente mais “rico” acelera o crescimento dos insetos e aumenta a taxa de sobrevivência, contribuindo para explosões populacionais em ambientes domésticos.
    Outro fator é o acúmulo de matéria orgânica. Folhas em decomposição, restos de alimentos e sujeira em locais úmidos enriquecem a água com nutrientes, favorecendo o desenvolvimento das larvas, especialmente de espécies como o pernilongo. Esse ambiente mais “rico” acelera o crescimento dos insetos e aumenta a taxa de sobrevivência, contribuindo para explosões populacionais em ambientes domésticos. Foto: Divulgação
  • Diante desse cenário, o controle efetivo depende da eliminação sistemática desses microcriadouros e da redução das condições favoráveis. Medidas simples, como evitar água parada, manter ralos limpos e cobertos, descartar corretamente resíduos orgânicos e garantir boa ventilação dos ambientes, são fundamentais. A compreensão dos fatores biológicos e ambientais envolvidos ajuda a desfazer a ideia de que a infestação é aleatória. Na maioria dos casos, ela resulta de um conjunto de condições que pod
    Diante desse cenário, o controle efetivo depende da eliminação sistemática desses microcriadouros e da redução das condições favoráveis. Medidas simples, como evitar água parada, manter ralos limpos e cobertos, descartar corretamente resíduos orgânicos e garantir boa ventilação dos ambientes, são fundamentais. A compreensão dos fatores biológicos e ambientais envolvidos ajuda a desfazer a ideia de que a infestação é aleatória. Na maioria dos casos, ela resulta de um conjunto de condições que pod Foto: Divulgação
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