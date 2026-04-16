Saquê: a tradição milenar por trás da bebida japonesa que atravessou fronteiras

Depois, forma-se uma mistura chamada moromi, que fermenta por cerca de um mês até se transformar na bebida final, que é filtrada e pasteurizada antes de ser engarrafada. Esse cuidado técnico ajuda a explicar a diversidade de estilos e sabores encontrados hoje, que vão do mais seco ao adocicado, com aromas que podem lembrar frutas, flores e até notas lácteas. Foto: Reprodução do Youtube Canal JETRO São Paulo