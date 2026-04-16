Dona Ivone Lara: o pioneirismo e talento da sambista que marcou gerações

Além do reconhecimento do público, sua trajetória também foi celebrada institucionalmente. O dia 13 de abril, data de seu nascimento, foi instituído como o Dia Nacional da Mulher Sambista, uma homenagem à sua contribuição histórica para a valorização feminina no samba. Ao longo da vida, recebeu diversos prêmios e homenagens, incluindo desfiles, como o Império Serrano de 2012, e projetos musicais dedicados à sua obra Foto: Divulgação/Riotur