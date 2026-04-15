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Sono é fundamental! Dicas para dormir melhor
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Na hora de deitar - muitas vezes fora do horário normal por causa de alguma festa- dê preferência a um ambiente escuro. Feche as cortinas se for de dia. É que, com claridade, a produção de melatonina é prejudicada. E esse é o hormônio indutor do sono. Da mesma forma, a luz também compromete o cortisol, que dá sensação de bem-estar. Foto: vecstock por freepik
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Quem tem dificuldade para dormir no breu (até por medo, em muitos casos) pode manter uma televisão ligada, sem o som, por exemplo, apenas para ter o relaxamento necessário. Ou um foco de luz a uma certa distância. Assim, pode usar uma proteção nos olhos (uma venda ou uma simples camisa) de modo que fique escuro. Foto: Divulgação
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Prefira um ambiente silencioso. Conversas ou transmissões de rádio, TV e internet atraem a atenção, impedindo que o cérebro relaxe. Uma alternativa é ligar um ventilador (mesmo que virado para o outro lado) para que o barulhinho constante do aparelho ajude a desvincular a pessoa de ruídos que afetem o sono. Foto: Freepik/benzoix
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Como cada pessoa tem um temperamento, há quem relaxe ouvindo música, em vez de ficar no silêncio. Sendo assim, opte por música instrumental, sem conteúdo de mensagem, e deixe num volume bem baixo, para que seja apenas um estímulo no sono, e não um fator que cause dificuldade. Foto: freepik
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Cuidado com o álcool. Embora seja comum tomar cerveja, por exemplo, durante a folia, é importante alternar com água para diluir a concentração de álcool no sangue. A bebida alcoólica, inclusive, afrouxa a área da laringe, afetando a respiração e favorecendo o ronco. Tente não tomar nada alcoólico duas horas antes de dormir. Foto: Rodrigo Menezes / commons wikimedia
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Faça um alongamento com movimentos leves na faixa de 3 a 4 horas antes de se deitar para dormir. Mesmo estando na rua, é possível dar aquela esticada no corpo para relaxar a musculatura, o que, além de relaxar, também previne lesões e problemas ortopédicos. Foto: Imagem de Jenia Nebolsina por Pixabay
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Não consuma alimentos pesados antes de dormir. A alimentação mexe com a insulina e com o metabolismo. Se o estômgao estiver muito cheio e com produtos de difícil digestão, certamente o sono será prejudicado. Prefira legumes e verduras. Foto: Jasmin Schreiber Unsplash
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HIdrate-se. Deixar o corpo com os líquidos necessários para o seu bom funcionamento ajuda no sono. Além de água, os sucos, leite e água de coco são ótimas opções. Frutas com bastante líquido, como melancia, melão e abacaxi, são recomendadas. Uma boa hidratação repõe vitaminas e mineirais no organismo. Foto: adriano gadini pixabay
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Cuide para que o quarto esteja em boas condições para o sono. Especialmente nessa época em que sobra pouco tempo para os afazeres domésticos, muitos negligenciam a boa limpeza doméstica. Mas isso é fundamental para evitar um gatilho que dispare alergias e rinites, prejudiciais ao sono. Foto: dimonka por freepik
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Mantenha um bom colchão, adequado à sua preferência. Geralmente, os ortopédicos, que não são moles, facilitam a manutenção da saúde da coluna vertebral. Mas se achá-lo muito duro, opte por outros tipos de colchão, mais macios. Foto: Ela lidera os ritmistas da Tucuruvi, sucedendo diversas beldades, que já estiveram à frente da bateria. Antes, ela foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e madrinha de bateria da Vai-Vai.
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Uma ótima opção atualmente para tornar o colchão ortopédico mais macio, mantendo sua qualidade para a saúde, é utilizar os forros que são vendidos em lojas especializadas e que conferem mais maciez para o relaxamento do corpo. Esses forros são colocados sobre os colchões e devem, inclusive, ser cobertos por uma capa impermeável para evitar o desgaste com suor. Foto: yanalya por freepik
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Cuide para que o travesseiro seja adequado para o relaxamento. O ideal é que ele seja de uma altura que deixe a coluna vertebral reta, no nível certo, quando a pessoa se deita de lado. Pescoço torto na hora de dormir atrapalha o sono e ainda causa problemas ortopédicos. Foto: Freepik
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Mantenha o ambiente refrigerado na temperatura que seja mais aprazÃvel para o corpo. Os aparelhos tÃªm um sistema de regulagem que permite uma climatizaÃ§Ã£o mais fraca ou mais forte, dependendo do clima. E hÃ¡, ainda, a opÃ§Ã£o de uma simples ventilaÃ§Ã£o. Foto: wayhomestudio por freepik
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Evite o uso de aparelhos eletrônicos na hora de dormir. Nada provoca mais distração do que um laptop ou um celular com um mundo aberto para a diversão. A pessoa tende a ficar olhando sites e postagens, sem conseguir dormir. Foto: Pexels por Pixabay
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O celular, principalmente, Ã© um 'perigo', pois, geralmente, a pessoa mantÃ©m a vida ali: aplicativos de todos os tipos, que envolvem lazer e compromissos. Celular por perto significa a curiosidade de dar uma espiadinha para ver se tem novidade, mensagem ou notificaÃ§Ã£o. E aÃ jÃ¡ era o sono. Foto: DivulgaÃ§Ã£o MÃŽnica SÃ¡
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Se a adrenalina estiver elevada, faça o que você gosta para relaxar antes de se deitar. A meditação e a ioga são boas opções para quem curte esse tipo de atividade. A mente vai afastando a agitação, preparando o corpo para o descanso. Foto: Imagem de EnergieDeVie por Pixabay
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Outra alternativa é ler um livro. A leitura vai ajudando a reduzir a velocidade do pensamento e tira o agito causado pela folia ou pela correria do dia. Foto: Leopictures por Pixabay
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Utilize o despertador (pode ser um relógio ou o próprio celular - mas à distância) para garantir que você acordará no horário devido. Dormir com a preocupação de ter que acordar por conta própria em determinado horário impede que o organismo relaxe da forma devida. Foto: Imagem Freepik
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Anote as atividades do dia numa agenda - em caderno ou no celular. O fato de ter uma organização das tarefas tira o peso de ter que se lembrar delas. E ajuda a pessoa a se desligar para poder dormir em paz. Foto: pressfoto por freepik
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Na medida do possivel, tente manter horários regulares para o sono, sem muita variação. Quando não der, tente reajustar o esquema posteriormente. Foto: wavebreakmedia_micro por freepik
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Tente dormir entre 6 e 8 horas, que é a faixa recomendada pelos especialistas. Evite beber qualquer coisa pouco antes de dormir, pois , se beber, certamente vai acordar para ir ao banheiro e terá o sono interrompido. Foto: gpointstudio/Freepik