Animais
Fatos curiosos e variados sobre as mais variadas espécies de animais
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Os chimpanzés gostam de ficar bêbados. Na Guiné, eles bebem a seiva de palma fermentada. Foto: pixabay
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O coração e o sistema digestivo dos camarões ficam na cabeça. Foto: Dominio publico
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Um estudo de 2011 revelou que pombos são capazes de cálculos matemáticos, assim como os chimpanzés. Eles colocaram imagens em ordem de quantos objetos elas continham. Foto: pixabay
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O chifre do rinoceronte é feito de queratina, mesma substância contida no cabelo e na unha dos seres humanos. Foto: pixabay
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As impressões digitais dos coalas se parecem com as dos seres humanos Foto: pixabay
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Os lobos conseguem ficar até uma semana sem comer. Foto: pixabay
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Os mosquitos que picam as pessoas são sempre as fêmeas. Elas buscam sangue porque é necessário para a produção de ovos. Foto: Reprodução do site fapeam.am.gov.br
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As tartarugas são tão antigas quanto os dinossauros. Elas vivem no planeta há cerca de 200 milhões de anos. Foto: Domínio Público / pxhere.com
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Gatos não sentem o gosto doce. Eles só são capazes de perceber outros tipos de sabor. Foto: Twitter/@ChaelisaEcuador
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As libélulas podem enxergar em todas as direções ao mesmo tempo. Foto: Pixabay
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As ovelhas têm quatro estômagos e, por isso, quase não passam por problemas de digestão! Foto: Pixabay
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Golfinhos chamam uns aos outros pelo nome. Os sons que eles emitem identificam quem é quem. Foto: pixabay
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As listras das zebras são repelentes de insetos. Por isso, já houve casos em que fazendeiros camuflaram vacas de preto e branco para afastar as pragas Foto: pixabay
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Os pinguins podem mergulhar a até 500 metros de profundidade. E conseguem ficar submersos por até 22 minutos. Foto: peterstuartmill pixabay
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A fase de crescimento dos jacarés dura nada menos que 30 anos (às vezes até mais), até que atinjam o ser tamanho máximo. Foto:
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As baratas podem ficar debaixo da água por até 30 minutos. Foto: pixabay
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Os tamanduás não têm dentes. Eles comem formigas e outros pequenos insetos. Por isso, só dependem da língua para a caça - e a língua pode chegar a 2 metros de comprimento. Foto: pixabay
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Os beija-flores comem até 8 vezes o seu próprio peso, pois precisam de muita energia, já que batem as asas muito rapidamente - cerca de 200 vezes por segundo! Foto: pixabay
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As formigas conseguem erguer folhas de até 20 vezes o seu próprio peso. Trabalham muito e são tão antigas quanto os dinossauros. Vivem no planeta há 130 milhões de anos. Foto: pixabay
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Os peixes palhaço nascem sempre como machos. Mas podem virar fêmeas num processo de adaptação, dependendo das condições do acasalamento. Foto: Nick Hobgood wikimedia commons