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Estilo de Vida

Ferver leite ainda é necessário? Entenda quando o hábito faz sentido

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Redação Flipar
  • Com o avanço da tecnologia, surgiram processos como a pasteurização e o tratamento UHT. Eles aquecem o leite em condições controladas para eliminar microrganismos. Assim, o produto já chega ao consumidor pronto para o consumo.
    Com o avanço da tecnologia, surgiram processos como a pasteurização e o tratamento UHT. Eles aquecem o leite em condições controladas para eliminar microrganismos. Assim, o produto já chega ao consumidor pronto para o consumo. Foto: Pixabay/Couleur
  • Hoje, o leite de caixinha não precisa ser fervido antes de beber. Ele já passou por etapas que garantem sua segurança alimentar. Inclusive, ferver novamente pode até alterar levemente o sabor e algumas características.
    Hoje, o leite de caixinha não precisa ser fervido antes de beber. Ele já passou por etapas que garantem sua segurança alimentar. Inclusive, ferver novamente pode até alterar levemente o sabor e algumas características. Foto: Youtube/NewPointRevolucion
  • Por outro lado, o leite cru, adquirido diretamente de fazendas, ainda exige cuidado. Nesse caso, ferver continua sendo recomendado para reduzir riscos.
    Por outro lado, o leite cru, adquirido diretamente de fazendas, ainda exige cuidado. Nesse caso, ferver continua sendo recomendado para reduzir riscos. Foto: Ulrike Leone/Pixabay
  • É uma forma simples de tornar o consumo mais seguro. Portanto, a necessidade de ferver o leite depende da origem do produto.
    É uma forma simples de tornar o consumo mais seguro. Portanto, a necessidade de ferver o leite depende da origem do produto. Foto: Pixabay
  • Enquanto o leite industrializado dispensa esse passo, o leite cru ainda requer esse cuidado. O hábito permanece, mas hoje é mais uma questão de contexto do que obrigação.
    Enquanto o leite industrializado dispensa esse passo, o leite cru ainda requer esse cuidado. O hábito permanece, mas hoje é mais uma questão de contexto do que obrigação. Foto: imagem gerada por i.a
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