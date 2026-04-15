Legumes que soltam seiva: saiba como preparar e evitar transtornos

Para lidar com a seiva, a tradição culinária desenvolveu técnicas simples e eficazes. Descascá-los sob água corrente, usar luvas ou deixar de molho são práticas comuns. O uso de limão ou vinagre também ajuda a reduzir a viscosidade em alguns casos. Cozinhar bem é sempre fundamental para neutralizar substâncias indesejadas. Assim, conhecer esses cuidados transforma o preparo em algo seguro e prático. Foto: imagem gerada por i.a