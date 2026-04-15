Arte religiosa: lindos templos do Budismo mundo afora

Templo Paro Taktsang – Penhascos de Paro, Butão (1692) - Também chamado de "Ninho do Tigre", foi construído no local onde o Guru Padmasambhava teria meditado. Fica à beira de um penhasco a 3.000 metros de altitude e é um dos símbolos do Butão. Foto: Douglas J. McLaughlin wikimedia commons