Animais
Hipopótamos de Pablo Escobar serão sacrificados após virarem ‘dor de cabeça’ na Colômbia; entenda
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Segundo a ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, alguns governos estrangeiros se recusaram a receber os animais por causa de alterações genéticas identificadas no grupo que vive na bacia do Rio Magdalena. Foto: Reprodução Youtube/Animal Videos
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Esses hipopótamos descendem de apenas quatro indivíduos trazidos pelo narcotraficante na década de 1980 para compor um zoológico particular em um lago próximo ao parque temático Hacienda Nápoles, em Doradal. Foto: Reproduc?a?o/Band Jornalismo
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O crescimento da população ao longo das décadas ocorreu em condições de baixa diversidade genética, o que favoreceu casos de malformações físicas e aumentou a preocupação das autoridades com a saúde dos animais e os impactos ambientais provocados por eles. Foto: Reproduc?a?o/Domingo Espetacular
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Hoje em dia existem cerca de 200 exemplares espalhados pela região classificados como espécie invasora por interferirem no equilíbrio ecológico local, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia. Foto: Reproduc?a?o/Domingo Espetacular
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Caso nenhuma medida seja aplicada, projeÃ§Ãµes oficiais indicam que esse nÃºmero pode ultrapassar 500 indivÃduos atÃ© o fim da dÃ©cada. Pensando nisso, o MinistÃ©rio do Meio Ambiente traÃ§ou uma estratÃ©gia dividida em trÃªs frentes principais: Foto: Byrdyak/Freepik
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Abate Seletivo: O plano prevê o sacrifício de aproximadamente 80 exemplares a partir do segundo semestre de 2026. O custo operacional para a eutanásia de cada animal gira em torno de US$ 14 mil (o equivalente a cerca de R$ 70,3 mil). Foto: Wikimedia Commons/Paul Maritz
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Esterilização: Uma alternativa complexa e perigosa que custa cerca de R$ 50 mil por procedimento. Além do valor elevado, a operação oferece riscos letais tanto para os veterinários quanto para os próprios hipopótamos, que podem sofrer reações severas à anestesia. Foto: Wikimedia Commons/A.Savin
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Impacto Ambiental: Considerados uma ameaça ao ecossistema local, esses animais — que começaram com apenas quatro exemplares — desestabilizam a fauna e a flora nativas do centro-norte do país. Foto: Jonathan Göhner/Unsplash
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O hipopótamo é um dos maiores mamíferos terrestres do mundo e habita principalmente rios e lagos da África subsaariana. Apesar da aparência robusta e aparentemente tranquila, trata-se de um animal territorial e considerado um dos mais perigosos do continente africano. Foto: Pexels/Brett Bennett
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Um adulto pode ultrapassar 1.500 quilos e medir mais de três metros de comprimento. Eles passam a maior parte do dia submersos para proteger a pele sensível do sol escaldante, pois não possuem glândulas sudoríparas. Foto: Wikimedia Commons/Muhammad Mahdi Karim
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Os hipopótamos exercem papel importante no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos onde vivem. Seus dentes caninos podem atingir tamanho impressionante e funcionam como instrumentos de defesa. Atualmente, eles enfrentam ameaças como a perda de habitat e a caça ilegal pelo marfim de seus dentes. Foto: Andreas Vonlanthen/Unsplash