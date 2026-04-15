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Do quinino ao drinque: o ingrediente que deu identidade à água tônica

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Redação Flipar
  • Hoje, o quinino aparece em pequenas doses, apenas o suficiente para dar identidade ao sabor característico da bebida. Essa trajetória conecta ciência, saúde e prazer, mostrando como a necessidade pode se transformar em tradição. A água tônica, por sua vez, revela como a história da medicina se funde com a da alimentação. O amargor que antes era tolerado por obrigação, hoje é celebrado como requinte.
    Hoje, o quinino aparece em pequenas doses, apenas o suficiente para dar identidade ao sabor característico da bebida. Essa trajetória conecta ciência, saúde e prazer, mostrando como a necessidade pode se transformar em tradição. A água tônica, por sua vez, revela como a história da medicina se funde com a da alimentação. O amargor que antes era tolerado por obrigação, hoje é celebrado como requinte. Foto:
  • O quinino foi descoberto no século 17, quando missionários jesuítas observaram indígenas usando a casca da cinchona contra febres. Sua eficácia contra a malária revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. Foi a partir dessa descoberta que a medicina ganhou uma arma poderosa contra febres tropicais.
    O quinino foi descoberto no século 17, quando missionários jesuítas observaram indígenas usando a casca da cinchona contra febres. Sua eficácia contra a malária revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. Foi a partir dessa descoberta que a medicina ganhou uma arma poderosa contra febres tropicais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A árvore de cinchona é nativa de regiões andinas da América do Sul e posteriormente cultivada em outras partes do mundo, sendo por muito tempo explorada de forma intensa. Sua casca contém alcaloides, entre eles o quinino, responsável pelo efeito terapêutico.
    A árvore de cinchona é nativa de regiões andinas da América do Sul e posteriormente cultivada em outras partes do mundo, sendo por muito tempo explorada de forma intensa. Sua casca contém alcaloides, entre eles o quinino, responsável pelo efeito terapêutico. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Durante séculos, o quinino foi o único tratamento eficaz contra a malária. Com atuação direta no parasita Plasmodium, causava interrupção de seu ciclo no sangue humano. Tal função fez do quinino, portanto, um recurso estratégico em guerras e colonizações. Entretanto, com o o passar dos anos, o uso farmacêutico foi trocado por fármacos mais modernos e, consequentemente, seguros.
    Durante séculos, o quinino foi o único tratamento eficaz contra a malária. Com atuação direta no parasita Plasmodium, causava interrupção de seu ciclo no sangue humano. Tal função fez do quinino, portanto, um recurso estratégico em guerras e colonizações. Entretanto, com o o passar dos anos, o uso farmacêutico foi trocado por fármacos mais modernos e, consequentemente, seguros. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A água tônica surgiu no século 19, quando soldados britânicos misturavam quinino à água com açúcar e gás. O objetivo era tornar o remédio mais palatável e fácil de consumir. Dessa prática nasceu uma bebida que atravessou fronteiras e ganhou o mundo.
    A água tônica surgiu no século 19, quando soldados britânicos misturavam quinino à água com açúcar e gás. O objetivo era tornar o remédio mais palatável e fácil de consumir. Dessa prática nasceu uma bebida que atravessou fronteiras e ganhou o mundo. Foto: Pixabay
  • O sabor amargo da água tônica vem do quinino, mesmo em pequenas doses, e hoje é visto como um toque sofisticado. Essa característica diferencia a bebida de outras gaseificadas e define sua identidade.
    O sabor amargo da água tônica vem do quinino, mesmo em pequenas doses, e hoje é visto como um toque sofisticado. Essa característica diferencia a bebida de outras gaseificadas e define sua identidade. Foto: Pixabay
  • Versátil, ela é essencial em coquetéis como o gin tônica, equilibrando frescor e amargor.O quinino presente na água tônica é regulado por normas de segurança alimentar. Em doses altas, pode causar efeitos adversos, mas nas quantidades atuais é seguro.
    Versátil, ela é essencial em coquetéis como o gin tônica, equilibrando frescor e amargor.O quinino presente na água tônica é regulado por normas de segurança alimentar. Em doses altas, pode causar efeitos adversos, mas nas quantidades atuais é seguro. Foto: Pixabay
  • Graças à regulação, o prazer da bebida pode ser desfrutado sem riscos à saúde. Com o tempo, surgiram versões dietéticas e sem açúcar da água tônica. Essas variações atendem ao público que busca sabor característico sem calorias extras.
    Graças à regulação, o prazer da bebida pode ser desfrutado sem riscos à saúde. Com o tempo, surgiram versões dietéticas e sem açúcar da água tônica. Essas variações atendem ao público que busca sabor característico sem calorias extras. Foto: Imagem de Janusz Walczak por Pixabay
  • A água tônica deixou de ser apenas um remédio e virou símbolo de elegância. Seu consumo está associado a momentos sociais e experiências gastronômicas. Essa mudança cultural reforça como o quinino transcendeu sua função original, tornando-se parte da vida social.
    A água tônica deixou de ser apenas um remédio e virou símbolo de elegância. Seu consumo está associado a momentos sociais e experiências gastronômicas. Essa mudança cultural reforça como o quinino transcendeu sua função original, tornando-se parte da vida social. Foto: Imagem de AS Photography por Pixabay
  • Hoje, a água tônica é produzida industrialmente com extratos ou versões sintéticas de quinino. O processo garante segurança alimentar e padronização de sabor presente em cada garrafa. Essa modernização mantém viva a essência histórica da bebida.
    Hoje, a água tônica é produzida industrialmente com extratos ou versões sintéticas de quinino. O processo garante segurança alimentar e padronização de sabor presente em cada garrafa. Essa modernização mantém viva a essência histórica da bebida. Foto: Imagem de Ernest_Roy por Pixabay
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