Do quinino ao drinque: o ingrediente que deu identidade à água tônica

Hoje, o quinino aparece em pequenas doses, apenas o suficiente para dar identidade ao sabor característico da bebida. Essa trajetória conecta ciência, saúde e prazer, mostrando como a necessidade pode se transformar em tradição. A água tônica, por sua vez, revela como a história da medicina se funde com a da alimentação. O amargor que antes era tolerado por obrigação, hoje é celebrado como requinte. Foto: