Experiência exótica ou elixir milagroso? Jugo de rana move mercados andinos

O jugo de rana surgiu em comunidades andinas como prática popular de fortalecimento físico. Acreditava-se que a rã, combinada com ervas, oferecia energia e vitalidade para enfrentar o frio e o trabalho árduo, além de aumentar libido e energia dos casais. Com o tempo, essa crença se consolidou como parte da identidade alimentar local. Foto: Imagem gerada por i.a