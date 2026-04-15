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Experiência exótica ou elixir milagroso? Jugo de rana move mercados andinos
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O jugo de rana surgiu em comunidades andinas como prática popular de fortalecimento físico. Acreditava-se que a rã, combinada com ervas, oferecia energia e vitalidade para enfrentar o frio e o trabalho árduo, além de aumentar libido e energia dos casais. Com o tempo, essa crença se consolidou como parte da identidade alimentar local. Foto: Imagem gerada por i.a
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O processo envolve bater a rã com plantas medicinais, mel, raízes e até cereais, criando uma mistura espessa. Essa combinação resulta em uma bebida de sabor forte e textura marcante. O modo de preparo artesanal reforça a ligação com saberes tradicionais e a confiança na natureza. Foto: Imagem gerada por i.a
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O jugo de rana é associado a propriedades energéticas e afrodisíacas, sendo considerado um tônico natural. Muitos acreditam que fortalece o sistema imunológico e melhora a resistência física. Tais percepções ajudam a explicar por que continua tão procurado em mercados populares. Foto: Imagem gerada por i.a
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Nos mercados do Peru, o jugo de rana é vendido como símbolo de tradição e resistência. Ele é oferecido a visitantes como curiosidade cultural e como prova da riqueza popular. Essa função social reforça sua importância além da nutrição. Foto: Imagem gerada por i.a
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Apesar da fama, o jugo de rana gera debates sobre saúde, sustentabilidade e impacto ambiental. Alguns defendem sua preservação como patrimônio cultural, enquanto outros questionam seu consumo. Essa dualidade mostra como a bebida continua viva e relevante no imaginário peruano. Foto: Imagem gerada por i.a