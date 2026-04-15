Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Experiência exótica ou elixir milagroso? Jugo de rana move mercados andinos

RF
Redação Flipar
  • O jugo de rana surgiu em comunidades andinas como prática popular de fortalecimento físico. Acreditava-se que a rã, combinada com ervas, oferecia energia e vitalidade para enfrentar o frio e o trabalho árduo, além de aumentar libido e energia dos casais. Com o tempo, essa crença se consolidou como parte da identidade alimentar local.
    O jugo de rana surgiu em comunidades andinas como prática popular de fortalecimento físico. Acreditava-se que a rã, combinada com ervas, oferecia energia e vitalidade para enfrentar o frio e o trabalho árduo, além de aumentar libido e energia dos casais. Com o tempo, essa crença se consolidou como parte da identidade alimentar local. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O processo envolve bater a rã com plantas medicinais, mel, raízes e até cereais, criando uma mistura espessa. Essa combinação resulta em uma bebida de sabor forte e textura marcante. O modo de preparo artesanal reforça a ligação com saberes tradicionais e a confiança na natureza.
    O processo envolve bater a rã com plantas medicinais, mel, raízes e até cereais, criando uma mistura espessa. Essa combinação resulta em uma bebida de sabor forte e textura marcante. O modo de preparo artesanal reforça a ligação com saberes tradicionais e a confiança na natureza. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O jugo de rana é associado a propriedades energéticas e afrodisíacas, sendo considerado um tônico natural. Muitos acreditam que fortalece o sistema imunológico e melhora a resistência física. Tais percepções ajudam a explicar por que continua tão procurado em mercados populares.
    O jugo de rana é associado a propriedades energéticas e afrodisíacas, sendo considerado um tônico natural. Muitos acreditam que fortalece o sistema imunológico e melhora a resistência física. Tais percepções ajudam a explicar por que continua tão procurado em mercados populares. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Nos mercados do Peru, o jugo de rana é vendido como símbolo de tradição e resistência. Ele é oferecido a visitantes como curiosidade cultural e como prova da riqueza popular. Essa função social reforça sua importância além da nutrição.
    Nos mercados do Peru, o jugo de rana é vendido como símbolo de tradição e resistência. Ele é oferecido a visitantes como curiosidade cultural e como prova da riqueza popular. Essa função social reforça sua importância além da nutrição. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Apesar da fama, o jugo de rana gera debates sobre saúde, sustentabilidade e impacto ambiental. Alguns defendem sua preservação como patrimônio cultural, enquanto outros questionam seu consumo. Essa dualidade mostra como a bebida continua viva e relevante no imaginário peruano.
    Apesar da fama, o jugo de rana gera debates sobre saúde, sustentabilidade e impacto ambiental. Alguns defendem sua preservação como patrimônio cultural, enquanto outros questionam seu consumo. Essa dualidade mostra como a bebida continua viva e relevante no imaginário peruano. Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay