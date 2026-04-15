Nem só de plantas vive o verde: animais que surpreendem na natureza

Nem todo verde, porÃ©m, vem de pigmentos. Em alguns animais, a cor Ã© resultado da forma como a luz interage com estruturas microscÃ³picas do corpo, criando efeitos visuais que podem variar conforme o Ã¢ngulo. As aves tambÃ©m entram nessa lista, como os periquitos. Suas penas verdes ajudam na camuflagem entre folhas, mas tambÃ©m tÃªm papel na comunicaÃ§Ã£o e na atraÃ§Ã£o de parceiros Foto: divulgaÃ§Ã£o casa dos pÃ¡ssaros