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Preço, sabor e mais: conheça a diferença entre presunto e apresuntado

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Redação Flipar
  • Embora o paladar possa ser enganado pela semelhança e o preço seja atrativo, essas trocas escondem diferenças fundamentais na composição nutricional.
    Embora o paladar possa ser enganado pela semelhança e o preço seja atrativo, essas trocas escondem diferenças fundamentais na composição nutricional. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
  • Vale lembrar que, perante as leis brasileiras, comercializar um produto inferior utilizando o nome do original é crime de fraude alimentar.
    Vale lembrar que, perante as leis brasileiras, comercializar um produto inferior utilizando o nome do original é crime de fraude alimentar. Foto: Flickr Musicman Loxton
  • Para evitar que você leve
    Para evitar que você leve "gato por lebre", confira informações que ajudam a diferenciar dois clássicos das prateleiras: o presunto e o apresuntado. Foto: Sr. M. Jutta/Pixabay
  • Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre).
    Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre). Foto: Reproduc?a?o/Food Safety Brazil
  • Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína.
    Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína. Foto: Carlos Silva/Mapa
  • A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil).
    A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil). Foto: Divulgação
  • No caso das versões tradicionais, como o P<span class=resunto de Parma e o Jamón Ibérico, o processo envolve apenas cura e maturação." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/hnbs-black-forest-ham-2278383_1280-e1772117984722.jpg?20260415104641" width="1114" height="626">
    No caso das versões tradicionais, como o Presunto de Parma e o Jamón Ibérico, o processo envolve apenas cura e maturação. Foto: Micha/Pixabay
  • Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado.
    Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado. Foto: Reprodução/Instagram
  • A carne Ã© moÃ­da, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislaÃ§Ã£o permite a adiÃ§Ã£o de Ã¡gua, amido e proteÃ­nas nÃ£o animais, dentro de limites definidos.
    A carne Ã© moÃ­da, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislaÃ§Ã£o permite a adiÃ§Ã£o de Ã¡gua, amido e proteÃ­nas nÃ£o animais, dentro de limites definidos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa.
    O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa. Foto: Hans/Pixabay
  • Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação.
    Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação. Foto: Freepik/topntp26
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