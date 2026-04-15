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Preço, sabor e mais: conheça a diferença entre presunto e apresuntado
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Embora o paladar possa ser enganado pela semelhança e o preço seja atrativo, essas trocas escondem diferenças fundamentais na composição nutricional. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
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Vale lembrar que, perante as leis brasileiras, comercializar um produto inferior utilizando o nome do original é crime de fraude alimentar. Foto: Flickr Musicman Loxton
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Para evitar que você leve "gato por lebre", confira informações que ajudam a diferenciar dois clássicos das prateleiras: o presunto e o apresuntado. Foto: Sr. M. Jutta/Pixabay
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Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre). Foto: Reproduc?a?o/Food Safety Brazil
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Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína. Foto: Carlos Silva/Mapa
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A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil). Foto: Divulgação
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No caso das versões tradicionais, como o Presunto de Parma e o Jamón Ibérico, o processo envolve apenas cura e maturação. Foto: Micha/Pixabay
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Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado. Foto: Reprodução/Instagram
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A carne Ã© moÃda, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislaÃ§Ã£o permite a adiÃ§Ã£o de Ã¡gua, amido e proteÃnas nÃ£o animais, dentro de limites definidos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
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O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa. Foto: Hans/Pixabay
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Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação. Foto: Freepik/topntp26