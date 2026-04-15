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Chá de camomila ajuda a acalmar? Saiba a verdade por trás disso

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Redação Flipar
  • A apigenina é o principal flavonoide da camomila e atua como chave em receptores cerebrais ligados ao sono e à tranquilidade. Ao se conectar a esses receptores, ela reduz a atividade neural excessiva, criando uma sensação de serenidade. Esse mecanismo explica por que o chá é associado ao relaxamento de forma consistente em diferentes culturas.
    A apigenina é o principal flavonoide da camomila e atua como chave em receptores cerebrais ligados ao sono e à tranquilidade. Ao se conectar a esses receptores, ela reduz a atividade neural excessiva, criando uma sensação de serenidade. Esse mecanismo explica por que o chá é associado ao relaxamento de forma consistente em diferentes culturas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Os receptores GABA são os mesmos ativados por alguns calmantes leves, e a apigenina consegue interagir com eles. Essa ligação favorece a diminuição da tensão muscular e da ansiedade, aproximando o efeito da camomila ao de medicamentos, mas de forma natural e suave. É essa ação que torna o chá uma opção popular para quem busca descanso sem recorrer a fármacos.
    Os receptores GABA são os mesmos ativados por alguns calmantes leves, e a apigenina consegue interagir com eles. Essa ligação favorece a diminuição da tensão muscular e da ansiedade, aproximando o efeito da camomila ao de medicamentos, mas de forma natural e suave. É essa ação que torna o chá uma opção popular para quem busca descanso sem recorrer a fármacos. Foto: Youtube/ Diário do Nordeste
  • Desde a Antiguidade, povos utilizam a camomila para acalmar o corpo e a mente, e hoje a ciência confirma parte desse saber tradicional. Estudos clínicos mostram que o consumo regular pode melhorar a qualidade do sono em pessoas com insônia leve. Assim, tradição e evidência científica se encontram em uma mesma xícara.
    Desde a Antiguidade, povos utilizam a camomila para acalmar o corpo e a mente, e hoje a ciência confirma parte desse saber tradicional. Estudos clínicos mostram que o consumo regular pode melhorar a qualidade do sono em pessoas com insônia leve. Assim, tradição e evidência científica se encontram em uma mesma xícara. Foto: Feen wikimedia commons
  • O chá de camomila não atua apenas no sistema nervoso: ele também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Esses efeitos complementares ajudam a reduzir desconfortos físicos, o que reforça a sensação geral de bem-estar. O resultado é um impacto positivo tanto no corpo quanto na mente.
    O chá de camomila não atua apenas no sistema nervoso: ele também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Esses efeitos complementares ajudam a reduzir desconfortos físicos, o que reforça a sensação geral de bem-estar. O resultado é um impacto positivo tanto no corpo quanto na mente. Foto: poppet with a camera wikimedia commons
  • Apesar de ser natural, o chá de camomila não substitui tratamentos médicos para ansiedade ou distúrbios graves do sono. Seu efeito é leve e funciona melhor como complemento a hábitos saudáveis de relaxamento. O consumo moderado é seguro, mas sempre deve ser visto como parte de um estilo de vida equilibrado.
    Apesar de ser natural, o chá de camomila não substitui tratamentos médicos para ansiedade ou distúrbios graves do sono. Seu efeito é leve e funciona melhor como complemento a hábitos saudáveis de relaxamento. O consumo moderado é seguro, mas sempre deve ser visto como parte de um estilo de vida equilibrado. Foto: imagem gerada por i.a
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