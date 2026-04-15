Chá de camomila ajuda a acalmar? Saiba a verdade por trás disso

Os receptores GABA são os mesmos ativados por alguns calmantes leves, e a apigenina consegue interagir com eles. Essa ligação favorece a diminuição da tensão muscular e da ansiedade, aproximando o efeito da camomila ao de medicamentos, mas de forma natural e suave. É essa ação que torna o chá uma opção popular para quem busca descanso sem recorrer a fármacos. Foto: Youtube/ Diário do Nordeste