Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Doce e cremosa: trunfos que fazem da fruta-do-conde boa opção

RF
Redação Flipar
  • A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente. De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade.
    A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente. De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade. Foto: Junius/Wikimédia Commons
  • A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial. No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões.
    A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial. No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões. Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
  • O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil. Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro.
    O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil. Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro. Foto: Reprodução do Flickr Carmen Coimbra
  • Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais. Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo.
    Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais. Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo. Foto: Reprodução do Youtube
  • A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura. Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa.
    A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura. Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa. Foto: Reprodução do Flickr Eric Bronson
  • A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce. Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto.
    A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce. Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto. Foto: Reprodução do Youtube
  • O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco. Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões.
    O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco. Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões. Foto: - Reprodução do TIK TOK
  • Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C. Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo
    Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C. Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo Foto: - Reprodução do TIK TOK
  • Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo. Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis.
    Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo. Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis. Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
  • A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural. Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo
    A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural. Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo Foto: Reprodução do Flickr Steve e Alison1
  • Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças.
    Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças. Foto: Reprodução do Flickr Peter Duffy
  • O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras. Também contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia.
    O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras. Também contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia. Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
  • A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas. Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ?
    A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas. Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ? Foto: Reprodução do Youtube
  • Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis. Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor
    Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis. Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor Foto: Reprodução do Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay