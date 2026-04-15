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Doce e cremosa: trunfos que fazem da fruta-do-conde boa opção
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A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente. De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade. Foto: Junius/Wikimédia Commons
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A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial. No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões. Foto: Nando cunha/Wikimédia Commons
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O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil. Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro. Foto: Reprodução do Flickr Carmen Coimbra
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Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais. Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo. Foto: Reprodução do Youtube
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A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura. Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa. Foto: Reprodução do Flickr Eric Bronson
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A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce. Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto. Foto: Reprodução do Youtube
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O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco. Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões. Foto: - Reprodução do TIK TOK
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Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C. Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo Foto: - Reprodução do TIK TOK
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Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo. Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis. Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
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A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural. Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo Foto: Reprodução do Flickr Steve e Alison1
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Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças. Foto: Reprodução do Flickr Peter Duffy
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O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras. Também contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia. Foto: Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx
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A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas. Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ? Foto: Reprodução do Youtube
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Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis. Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor Foto: Reprodução do Youtube