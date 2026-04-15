Armênia, o País das Pedras que tem raízes do cristianismo no Cáucaso

Sua extensão territorial é ligeiramente maior que a do estado de Alagoas, mas sem saída para o mar — a Armênia é um país sem litoral. Está situada ao sul da região do Cáucaso, onde se encontram o Leste Europeu e o Sudoeste Asiático. Cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos entre 1915 e 1923, no que é considerado o primeiro genocídio do século 20, na invasão otomana. Até hoje, a Turquia não reconhece oficialmente o termo "genocídio", o que gera tensões diplomáticas com a Armênia. Foto: Divulgação / Armenia Travel / Comitê de Turismo da Armênia