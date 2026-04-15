Muito além da infância: o que compõe a jujuba

Os corantes trazem o apelo visual, transformando cada unidade em um convite colorido ao consumo. Já os aromatizantes simulam sabores de frutas ou outras referências gustativas, ampliando a diversidade. Além disso, há aspectos industriais e nutricionais que precisam ser considerados, já que o consumo excessivo pode trazer impactos à saúde. Entender do que é feita a jujuba é mergulhar em um universo que mistura química alimentar, cultura e consumo. Foto: Pixabay