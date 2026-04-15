Estilo de Vida
Por que comer muito doce pode causar enjoo e tontura?
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Açúcar, leite condensado, creme de leite, chocolates e manteiga são ingredientes comuns nos doces, e eles tornam a digestão mais lenta do organismo, ou seja, o estômago demora mais a “esvaziar” e, por isso, a pessoa pode sentir uma sensação de desconforto que associa ao enjoo. Foto: Divulgação
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Isso não costuma acontecer com tanta frequência quando uma pessoa ingere alimentos salgados, já que, geralmente, eles têm menor concentração de gorduras e, principalmente, de açúcar e, por isso, eles não são consumidos em quantidades tão grandes quanto nos doces. Foto: Reprodução do facebook
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Em relação ao açúcar, a Organização Mundial da Saúde recomenda que uma pessoa consuma cerca de 25 g de açúcar por dia, com limite máximo de 50 g. Para se ter uma ideia, uma lata de refrigerante de 350 ml contém cerca de 38 g de açúcar, e um bombom recheado pode ter, em média, 12 g, ou seja, apenas três unidades já ultrapassam o limite recomendado. Foto: freepik
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O excesso de açúcar no sangue já é conhecido por causar problemas a longo prazo, como aumento do risco de obesidade e diabetes, especialmente quando combinado com sedentarismo e má alimentação, mas também pode causar problemas imediatos. Quando ingerimos muito açúcar, o corpo precisa processar rapidamente esse excesso, o que pode sobrecarregar alguns órgãos. Foto: freepik
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Por exemplo, para lidar com a grande quantidade de açúcar no sangue, o pâncreas precisa produzir mais insulina rapidamente, a fim de regular a glicose. Quando essa regulação acontece, pode ocorrer uma queda brusca do açúcar no sangue, levando à chamada hipoglicemia. Esse desequilíbrio afeta o organismo e pode provocar sintomas como tontura, cansaço, náuseas, alterações de humor e dores de cabeça. Foto: Freepik Company S.L.