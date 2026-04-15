Por que comer muito doce pode causar enjoo e tontura?

Em relação ao açúcar, a Organização Mundial da Saúde recomenda que uma pessoa consuma cerca de 25 g de açúcar por dia, com limite máximo de 50 g. Para se ter uma ideia, uma lata de refrigerante de 350 ml contém cerca de 38 g de açúcar, e um bombom recheado pode ter, em média, 12 g, ou seja, apenas três unidades já ultrapassam o limite recomendado. Foto: freepik