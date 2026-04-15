De paisagem inóspita à poeira de ouro: Duna do Monte Erebus mistura extremos naturais raros

A Duna do Monte Erebus não é apenas uma paisagem congelada, mas um símbolo da resistência da vida e da curiosidade humana. Ela conecta o estudo da Terra às possibilidades de outros mundos, mostrando que o conhecimento nasce nos lugares mais inóspitos. Assim, abre-se um convite para que novas gerações continuem explorando e preservando esse elo raro entre ciência e imaginação. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatally Curious