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De paisagem inóspita à poeira de ouro: Duna do Monte Erebus mistura extremos naturais raros
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O Monte Erebus, por sinal, é o vulcão ativo mais austral do planeta, situado na Ilha de Ross. Ao manter um lago de lava permanente, um fenômeno raro e fascinante em atividade constante, influencia diretamente a formação e a dinâmica da duna. Foto: jeaneeem/Wikimédia Commons
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A duna resulta da interação entre ventos polares intensos e depósitos de cinzas vulcânicas. O gelo e a poeira se acumulam em padrões ondulados, lembrando desertos em pleno continente gelado. Essa combinação cria um ambiente singular de estudo para geólogos e climatólogos. Foto: Reprodução do Flickr Alan Light
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A região enfrenta temperaturas que podem cair abaixo de 40? graus Celsius negativos, com ventos cortantes que moldam a paisagem. O contraste entre o calor interno do vulcão e o frio externo gera fenômenos incomuns, evidenciando um equilíbrio frágil que torna a duna um laboratório natural. Foto: Reprodução do Flickr Su Yin Khoo
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Pesquisadores estudam a duna para entender processos de erosão e deposição em ambientes extremos. O local, aliás, ajuda a simular condições de outros planetas, como Marte. Assim, a ciência da Terra se conecta diretamente à exploração espacial. Foto: Reprodução do Flickr Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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As dunas de cinzas e gelo lembram formações observadas em imagens de Marte, o que torna o Monte Erebus um campo de testes para hipóteses sobre ambientes extraterrestres. A Antártida, nesse sentido, funciona como uma janela para o cosmos. Apesar das condições severas, microrganismos conseguem sobreviver na região em decorrência da adaptação ao frio extremo e à presença de minerais vulcânicos. Foto: Reprodução do Flickr Iban Ameztoy
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Expedições científicas ao Monte Erebus começaram com exploradores britânicos no século 19 e, desde então, o local atraiu missões internacionais em busca de conhecimento. A duna se tornou, desse modo, parte da narrativa da exploração polar. Foto: Reprodução do Flickr U.S. Department of State
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Acessar a duna exige equipamentos especializados e planejamento rigoroso. O isolamento da Ilha de Ross dificulta o transporte de pessoas e suprimentos, fazendo de cada visita uma operação complexa, marcada por riscos e descobertas. Foto: USGS/Wikimédia Commons
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Em 2024, pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, calcularam que o Monte Erebus lançava cerca de 80 gramas de vapor de ouro cristalizado por dia na atmosfera. Esse valor, equivalente a aproximadamente 6 mil dólares, revela a riqueza escondida nas cinzas vulcânicas. As partículas viajam por grandes distâncias, já tendo sido encontradas a mais de 1.000 quilômetros do vulcão na Antártida. Foto: Reprodução do Flickr Ana Paula Hirama
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O Monte Erebus e sua duna inspiraram obras literárias e reflexões filosóficas sobre os limites humanos. O contraste entre fogo e gelo simboliza dualidades da existência. É um espaço que transcende a ciência e toca o imaginário coletivo. Foto: Reprodução do Youtube Canal PBS Terra
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A Antártida é protegida por tratados internacionais que limitam atividades humanas e, como parte desse ecossistema, a duna deve ser preservada contra impactos externos. O equilíbrio entre pesquisa e conservação é essencial para o futuro. Foto: A Antártida é protegida por tratados internacionais que limitam atividades humanas - Duna do Monte Erebus - Joe Mastroianni,/Wikimédia Commons
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A Duna do Monte Erebus não é apenas uma paisagem congelada, mas um símbolo da resistência da vida e da curiosidade humana. Ela conecta o estudo da Terra às possibilidades de outros mundos, mostrando que o conhecimento nasce nos lugares mais inóspitos. Assim, abre-se um convite para que novas gerações continuem explorando e preservando esse elo raro entre ciência e imaginação. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatally Curious