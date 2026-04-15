Filmes e Séries
Emma Thompson assina carta contra a compra da Warner pela Paramount
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Na carta, eles criticam a concentração de poder nas mãos de poucos grupos, caso a venda seja concluída, e alertaram acerca dos riscos envolvendo a operação: “Estamos profundamente preocupados com as indicações de apoio a esta fusão que prioriza os interesses de um pequeno grupo de partes interessadas poderosas sobre o bem público mais amplo”. Foto: Divulgação
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Depois de terem anunciado a venda da gigante do cinema para a Netflix, a Paramount continuou tentando barrar a negociação através de uma compra hostil, até que uma nova proposta da Paramount foi aceita pelo conselho da Warner, o que fez com que a Netflix saísse da negociação. Atualmente, a possível compra da Warner pela Paramount ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e pode alterar significativamente o mercado do entretenimento. Foto: Divulgação
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Saiba mais, a seguir, sobre Emma Thompson. Nascida em 15 de abril de 1959, em Londres, na Inglaterra, é atriz e roteirista vencedora do Oscar e é considerada uma das melhores atrizes britânicas de sua geração, conhecida por trabalhos em "Razão e Sensibilidade", "Vestígios do Dia", "Retorno a Howards End" e na franquia "Harry Potter". Foto: Wikimedia Commons / Elena Ternovaja
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Emma Thompson é filha dos atores Eric Thompson e Phyllida Law, por isso cresceu em um ambiente totalmente artístico. Ela se formou em literatura inglesa pela Universidade de Cambridge, e, durante seu período na faculdade, fez parte do grupo de comédia Footlights, onde conheceu Martin Bergman e Hugh Laurie. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
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Após se formar na faculdade, em 1980, Thompson atuou em algumas peças, nas quais chamou bastante a atenção pela sua atuação. Com isso, conseguiu trabalhos na televisão e logo se destacou nas minisséries "Tutti Frutti" e "Fortunes of War", em 1987, papéis que deram a ela o BAFTA TV Award de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
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Por "Retorno a Howards End", filme lançado em 1992 do diretor James Ivory, Emma Thompson conquistou o Oscar e o BAFTA de Melhor Atriz ao interpretar uma mulher sensível e determinada que se envolve com o viúvo de sua amiga, personagem vivido por Anthony Hopkins. Foto: Divulgação
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O ano de 1994 foi mais um ano para se recordar na carreira de Emma Thompson. Ela recebeu duas indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Atriz, por sua atuação como Sra. Kenton em "Vestígios do Dia", e Melhor Atriz Coadjuvante, por interpretar Gareth Peirce em "Em Nome do Pai". Foto: Divulgação
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Um dos maiores sucessos de sua carreira foi "Razão e Sensibilidade", de 1995, adaptação do romance de Jane Austen, que ela escreveu e estrelou. O filme foi um sucesso de crítica e público, e Thompson venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e foi indicada na categoria de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
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Outros trabalhos notáveis de Emma Thompson são "Uma Lição de Vida", "Anjos da América", "The Song of Lunch", que renderam indicações ao Emmy, "Tinha que Ser Você", "Walt nos Bastidores de Mary Poppins", "Junior", "Talk-Show: Reinventando a Comédia", "Boa Sorte, Leo Grande", que renderam indicações ao Globo de Ouro. Foto: Divulgação
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Também integrou o elenco de filmes como "Simplesmente Amor", "Nanny McPhee: A Babá Encantada", "Eu Sou a Lenda", "MIB: Homens de Preto 3", "Dezesseis Luas", "Um Plano Brilhante", "Cruella", "Matilda: O Musical" e atuou em 3 dos 8 filmes de "Harry Potter", no papel da professora Sibila Trelawney. Foto: Reprodução/Divulgação Warner Bros.
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Como roteirista, Emma Thompson foi responsável por escrever roteiros de filmes de sucesso como "Uma Lição de Vida", "Nanny McPhee: A Babá Encantada", "Nanny McPhee e as Lições Mágicas", "Effie Gray - Uma Paixão Reprimida", "O Bebê de Bridget Jones" e "Uma Segunda Chance para Amar". Foto: Divulgação