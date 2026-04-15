Shochu, saquê e soju: entenda as diferenças entre as bebidas asiáticas

Além das diferenças técnicas, cada bebida também carrega práticas culturais próprias. O saquê é tradicionalmente associado à gastronomia japonesa e pode ser servido quente ou frio, dependendo do estilo. O shochu tem consumo mais cotidiano no Japão, muitas vezes acompanhado de refeições simples. Já o soju é parte central da cultura social coreana, frequentemente consumido em grupo, seguindo regras de etiqueta que valorizam o respeito e a convivência. Foto: Reprodução de Instagram