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Com Tiago Abravanel, ‘Shrek – O Musical’ estreia em teatro paulistano

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Redação Flipar
  • O musical tem libreto e letras assinados por David Lindsay-Abaire e foi apresentado pela primeira vez na Broadway, em 2008. Desde então, a produção ganhou versões em diversos países, como Espanha, França, Itália, Holanda, Alemanha e Austrália. Agora, chega ao Brasil em uma montagem inédita, que incorpora elementos e referências da cultura local.
    O musical tem libreto e letras assinados por David Lindsay-Abaire e foi apresentado pela primeira vez na Broadway, em 2008. Desde então, a produção ganhou versões em diversos países, como Espanha, França, Itália, Holanda, Alemanha e Austrália. Agora, chega ao Brasil em uma montagem inédita, que incorpora elementos e referências da cultura local. Foto: Divulgação
  • “A primeira identificação quando criança era com o perfil, por ser um menino gordo e ter esse estereótipo. Podia enxergar o protagonismo nesse lugar de um cara que é legal, mas que não está dentro dos padrões estabelecidos de herói ou príncipe. Ele fala das camadas e eu também as tenho. Durante muito tempo me definiam como o ‘neto do Silvio Santos’ ou o ‘cover do Tim Maia’ e o Shrek tem esse lugar do julgamento antes das pessoas o conhecerem. Poder vestir essa carapaça para falar um pouco mais s
    “A primeira identificação quando criança era com o perfil, por ser um menino gordo e ter esse estereótipo. Podia enxergar o protagonismo nesse lugar de um cara que é legal, mas que não está dentro dos padrões estabelecidos de herói ou príncipe. Ele fala das camadas e eu também as tenho. Durante muito tempo me definiam como o ‘neto do Silvio Santos’ ou o ‘cover do Tim Maia’ e o Shrek tem esse lugar do julgamento antes das pessoas o conhecerem. Poder vestir essa carapaça para falar um pouco mais s Foto: Youtube Humor Multishow
  • Tiago Abravanel vive uma nova fase após passar por um processo de emagrecimento que resultou na perda de mais de 23 quilos em seis meses durante 2025. O ator adotou uma rotina regular de exercícios e cuidados pessoais. No mesmo ano, ele interpretou o Mágico de Oz no celebrado espetáculo
    Tiago Abravanel vive uma nova fase após passar por um processo de emagrecimento que resultou na perda de mais de 23 quilos em seis meses durante 2025. O ator adotou uma rotina regular de exercícios e cuidados pessoais. No mesmo ano, ele interpretou o Mágico de Oz no celebrado espetáculo "Wicked". Foto: Reprodução Youtube / Cena Musical
  • Nascido em 21 de outubro de 1987, Tiago é filho da diretora de teatro e proprietária do Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cintia Abravanel, com Paulo César Corte Gomes. Ela é filha do primeiro casamento de apresentador Silvio Santos, morto em agosto de 2024.
    Nascido em 21 de outubro de 1987, Tiago é filho da diretora de teatro e proprietária do Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cintia Abravanel, com Paulo César Corte Gomes. Ela é filha do primeiro casamento de apresentador Silvio Santos, morto em agosto de 2024. Foto: Instagram @tiagoabravanel
  • Ele iniciou sua trajetória como ator em 2004, aos 17 anos, na peça teatral “TeenBroadway”. Em seguida, atuou em diversas outras obras, como “Avoar”, “Aroma do Tempo”, “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” e “Pinóquio”. Em 2007, integrou o elenco do musical “Miss Saigon”, e entre os anos de 2009 e 2010, esteve no aclamado musical “Hairspray”, sob direção de Miguel Falabella.
    Ele iniciou sua trajetória como ator em 2004, aos 17 anos, na peça teatral “TeenBroadway”. Em seguida, atuou em diversas outras obras, como “Avoar”, “Aroma do Tempo”, “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” e “Pinóquio”. Em 2007, integrou o elenco do musical “Miss Saigon”, e entre os anos de 2009 e 2010, esteve no aclamado musical “Hairspray”, sob direção de Miguel Falabella. Foto: Instagram @tiagoabravanel
  • A carreira de Tiago Abravanel abrange teatro, televisão, música, dublagem e empreendedorismo, Ele surgiu com destaque na mídia quando protagonizou o espetáculo
    A carreira de Tiago Abravanel abrange teatro, televisão, música, dublagem e empreendedorismo, Ele surgiu com destaque na mídia quando protagonizou o espetáculo "Tim Maia – Vale Tudo: O Musical", de 2011, papel que o projetou para a televisão. Foto: Youtube Humor Multishow
  • Sua estreia na TV ocorreu em 2011, na novela “Amor e Revolução”, do SBT, emissora do avô Silvio Santos. Além disso, esbanjou versatilidade ao apresentar programas como o reality gastronômico “Famílias Frente a Frente”, no mesmo canal, e o game show “Popstar” (Globo).
    Sua estreia na TV ocorreu em 2011, na novela “Amor e Revolução”, do SBT, emissora do avô Silvio Santos. Além disso, esbanjou versatilidade ao apresentar programas como o reality gastronômico “Famílias Frente a Frente”, no mesmo canal, e o game show “Popstar” (Globo). Foto: Reprodução Instagram
  • Posteriormente, atuou em novelas da Globo como “Salve Jorge”, de 2012, e “Joia Rara”, 2013. Depois, esteve na série “Chapa Quente”, entre 2015 e 2016, e em outro folhetim, “Pega Pega”, de 2017.
    Posteriormente, atuou em novelas da Globo como “Salve Jorge”, de 2012, e “Joia Rara”, 2013. Depois, esteve na série “Chapa Quente”, entre 2015 e 2016, e em outro folhetim, “Pega Pega”, de 2017. Foto: - Reprodução / @tiagoabravanel
  • Abravanel também já atuou como dublador, sendo a voz do protagonista Ralph na versão brasileira da animação “Detona Ralph”, de 2018.
    Abravanel também já atuou como dublador, sendo a voz do protagonista Ralph na versão brasileira da animação “Detona Ralph”, de 2018. Foto: disney.com.br Instagram @tiagoabravanel
  • Ele ainda participou de outros quadros televisivos como “Dança dos Famosos”, em 2013 e 2021, e o “Show dos Famosos”, e demonstrou ter versatilidade para outras áreas artísticas. Em 2022, participou do “Big Brother Brasil”, na edição do reality show em que fez parte do grupo
    Ele ainda participou de outros quadros televisivos como “Dança dos Famosos”, em 2013 e 2021, e o “Show dos Famosos”, e demonstrou ter versatilidade para outras áreas artísticas. Em 2022, participou do “Big Brother Brasil”, na edição do reality show em que fez parte do grupo "Camarote", ao lado de outros famosos como Arthur Aguiar, Jade Picon, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada. Porém, Abravanel acabou apertando o botão de desistência, deixando a casa após 41 dias de confinamento. Foto: Reprodução TV Globo
  • Outra faceta de Tiago Abravanel é como empreendedor. Ele fundou a Tjama, marca de roupas e pijamas, e é sócio e embaixador da rede de docerias Nanica.
    Outra faceta de Tiago Abravanel é como empreendedor. Ele fundou a Tjama, marca de roupas e pijamas, e é sócio e embaixador da rede de docerias Nanica. Foto: Reprodução/Instagram
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