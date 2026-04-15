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Arquipélago Dahlak: mais de uma centena de ilhas em um refúgio ‘intocado’ no Mar Vermelho

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Redação Flipar
  • Registros clássicos, como o “Périplo do Mar Eritreu”, já mencionavam as ilhas como ponto estratégico de comércio. Durante o período romano, o arquipélago ganhou notoriedade por suas ricas pescarias de pérolas, atividade que atravessou séculos e ainda hoje integra a economia local, embora em menor escala.
    Registros clássicos, como o “Périplo do Mar Eritreu”, já mencionavam as ilhas como ponto estratégico de comércio. Durante o período romano, o arquipélago ganhou notoriedade por suas ricas pescarias de pérolas, atividade que atravessou séculos e ainda hoje integra a economia local, embora em menor escala. Foto: Map Master/Wikimédia Commons
  • Ao longo da Idade Média, o arquipélago assumiu papel relevante no contexto político e religioso do chamado Chifre da África. Foi um dos primeiros locais da região a adotar o islamismo, com registros em escrita da época que comprovam essa presença precoce. No século 16, foi incorporado ao Império Otomano e depois caiu sob influência egípcia. Já no final do século 19, foi ocupado pela Itália durante o período colonial.
    Ao longo da Idade Média, o arquipélago assumiu papel relevante no contexto político e religioso do chamado Chifre da África. Foi um dos primeiros locais da região a adotar o islamismo, com registros em escrita da época que comprovam essa presença precoce. No século 16, foi incorporado ao Império Otomano e depois caiu sob influência egípcia. Já no final do século 19, foi ocupado pela Itália durante o período colonial. Foto: - Reprodução do Instagram @morinasworld
  • No século 20, já sob domínio etíope, chegou a abrigar uma base naval da antiga Uniãoo Soviética durante a Guerra Fria, antes de integrar definitivamente a Eritreia após a independência do país, reconhecida em 1993.
    No século 20, já sob domínio etíope, chegou a abrigar uma base naval da antiga Uniãoo Soviética durante a Guerra Fria, antes de integrar definitivamente a Eritreia após a independência do país, reconhecida em 1993. Foto: Reprodução do X @Sharronyemane
  • Do ponto de vista geográfico e ambiental, o Arquipélago Dahlak chama atenção pela biodiversidade marinha. Cercadas por recifes de coral, as ilhas abrigam uma grande variedade de espécies, incluindo golfinhos, tubarões, tartarugas e dugongos, além de numerosas aves marinhas.
    Do ponto de vista geográfico e ambiental, o Arquipélago Dahlak chama atenção pela biodiversidade marinha. Cercadas por recifes de coral, as ilhas abrigam uma grande variedade de espécies, incluindo golfinhos, tubarões, tartarugas e dugongos, além de numerosas aves marinhas. Foto: Reprodução do X @ErythraeanSea
  • Algumas áreas contam ainda com manguezais e formações vegetais adaptadas a ambientes salinos, compondo um ecossistema singular no Mar Vermelho.
    Algumas áreas contam ainda com manguezais e formações vegetais adaptadas a ambientes salinos, compondo um ecossistema singular no Mar Vermelho. Foto: - Reprodução do X @Sharronyemane
  • A população local é pequena, de cerca de 2.500 habitantes, e mantém um modo de vida tradicional, baseado na pesca, na criação de animais e em práticas culturais preservadas ao longo de gerações. A língua dahalik, falada nas ilhas, é uma particularidade linguística que reforça a identidade própria da região.
    A população local é pequena, de cerca de 2.500 habitantes, e mantém um modo de vida tradicional, baseado na pesca, na criação de animais e em práticas culturais preservadas ao longo de gerações. A língua dahalik, falada nas ilhas, é uma particularidade linguística que reforça a identidade própria da região. Foto: Reprodução do X @EllamellaMg
  • No campo do turismo, o arquipélago permanece relativamente pouco explorado, o que o diferencia de outros destinos do Mar Vermelho. Ainda assim, vem despertando interesse crescente, sobretudo entre mergulhadores e praticantes de snorkeling, atraídos pela transparência das águas e pela riqueza dos recifes.
    No campo do turismo, o arquipélago permanece relativamente pouco explorado, o que o diferencia de outros destinos do Mar Vermelho. Ainda assim, vem despertando interesse crescente, sobretudo entre mergulhadores e praticantes de snorkeling, atraídos pela transparência das águas e pela riqueza dos recifes. Foto: Reprodução do X @Sharronyemane
  • As ilhas oferecem praias de areia branca praticamente intocadas, além de sítios históricos e vestígios de antigas ocupações islâmicas que reforçam a relevância histórica da região ao revelar vestígios de antigas ocupações humanas e de intensas conexões comerciais
    As ilhas oferecem praias de areia branca praticamente intocadas, além de sítios históricos e vestígios de antigas ocupações islâmicas que reforçam a relevância histórica da região ao revelar vestígios de antigas ocupações humanas e de intensas conexões comerciais Foto: Reprodução do X @Sharronyemane
  • Em algumas ilhas, especialmente na maior delas, Dahlak Kebir, pesquisadores identificaram nos sítios arqueológicos ruínas de assentamentos, cemitérios islâmicos e inscrições em árabe antigo, que remontam aos primeiros séculos da expansão do islamismo no Chifre da África.
    Em algumas ilhas, especialmente na maior delas, Dahlak Kebir, pesquisadores identificaram nos sítios arqueológicos ruínas de assentamentos, cemitérios islâmicos e inscrições em árabe antigo, que remontam aos primeiros séculos da expansão do islamismo no Chifre da África. Foto: Reprodução do X @ErythraeanSea
  • Esses registros estão entre os mais antigos da África subsaariana ligados à cultura islâmica e ajudam a compreender o papel estratégico do arquipélago como ponto de apoio nas rotas entre a África, a Península Arábica e o Oriente. Entre as curiosidades que cercam o arquipélago está justamente seu isolamento. Apenas poucas ilhas são habitadas de forma permanente, sendo Dahlak Kebir a maior e mais populosa.
    Esses registros estão entre os mais antigos da África subsaariana ligados à cultura islâmica e ajudam a compreender o papel estratégico do arquipélago como ponto de apoio nas rotas entre a África, a Península Arábica e o Oriente. Entre as curiosidades que cercam o arquipélago está justamente seu isolamento. Apenas poucas ilhas são habitadas de forma permanente, sendo Dahlak Kebir a maior e mais populosa. Foto: Reprodução do X @GhideonMusa
  • Esse caráter remoto faz com que o local seja frequentemente descrito como um dos últimos “refúgios intocados” do Mar Vermelho, onde a presença humana ainda é discreta frente à força da natureza.
    Esse caráter remoto faz com que o local seja frequentemente descrito como um dos últimos “refúgios intocados” do Mar Vermelho, onde a presença humana ainda é discreta frente à força da natureza. Foto: Reprodução do X @GhideonMusa
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