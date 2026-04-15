Arquipélago Dahlak: mais de uma centena de ilhas em um refúgio ‘intocado’ no Mar Vermelho

Esses registros estão entre os mais antigos da África subsaariana ligados à cultura islâmica e ajudam a compreender o papel estratégico do arquipélago como ponto de apoio nas rotas entre a África, a Península Arábica e o Oriente. Entre as curiosidades que cercam o arquipélago está justamente seu isolamento. Apenas poucas ilhas são habitadas de forma permanente, sendo Dahlak Kebir a maior e mais populosa. Foto: Reprodução do X @GhideonMusa