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Como melhorar o colesterol? Saiba escolhas simples no dia a dia
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O controle do colesterol envolve um conjunto de medidas que incluem hábitos saudáveis, acompanhamento clínico e, quando necessário, uso de medicamentos. A prática regular de atividade física contribui para melhorar o perfil lipídico e fortalecer o sistema cardiovascular. Manter o peso adequado e reduzir comportamentos de risco, como sedentarismo e consumo excessivo de substâncias prejudiciais, também faz diferença significativa. Em muitos casos, mudanças no estilo de vida são suficientes para n Foto: Imagem gerada por i.a
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Aveia A aveia é rica em fibras solúveis, que reduzem a absorção do colesterol no intestino. Seu consumo regular ajuda a baixar o LDL de forma natural. Foto: Divulgação
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Pode ser usada em mingaus, vitaminas, frutas picadas ou no preparo de panquecas e bolos simples, sem açúcar excessivo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Feijão, lentilha e grão-de-bico As leguminosas combinam fibras e proteínas vegetais, favorecendo a eliminação do colesterol ruim. Também ajudam no controle da glicemia. Foto: Imagem gerada por i.a
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Funcionam bem em saladas frias, sopas, refogados rápidos ou como base para pastas e hambúrgueres caseiros. Foto: Imagem gerada por i.a
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Peixes ricos em ômega-3 Salmão, sardinha e atum reduzem triglicerídeos e protegem as artérias contra inflamações. O ômega-3 melhora o perfil lipídico do sangue. Foto: Imagem gerada por i.a
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O ideal é grelhar, assar ou preparar ao vapor, evitando frituras. Sardinha em lata, escorrida, é opção prática e acessível. Foto: Imagem de Sylvain NAUDIN por Pixabay
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Azeite de oliva extravirgem Fonte de gordura monoinsaturada, o azeite ajuda a reduzir o LDL e aumentar o colesterol “bom”. Também tem ação antioxidante. Foto: Divulgação
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Use cru em saladas, legumes, arroz e feijão, ou finalize pratos prontos. Evite aquecer demais para preservar os benefícios. Foto: Imagem gerada por i.a
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Abacate O abacate fornece gorduras boas que auxiliam no equilíbrio do colesterol. Seu consumo regular melhora a saúde cardiovascular. Foto: Julie Henriksen por Pixabay
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Pode ser usado em vitaminas, pastas salgadas, saladas ou até como substituto da manteiga em receitas simples. Foto: Imagem gerada por i.a
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Castanhas, nozes e amÃªndoas Oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol ruim quando consumidas com moderaÃ§Ã£o. TambÃ©m oferecem antioxidantes e minerais. Foto: Imagem gerada por i.a
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O consumo ideal é em pequenas porções, como lanche, em saladas, iogurtes ou picadas sobre frutas e pratos quentes. Foto: Imagem gerada por i.a
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A orientação com médicos e nutricionistas é fundamental para avaliar condições individuais, adaptar dietas e garantir um cuidado eficaz para reduzir o colesterol em caso de necessidade. Foto: imagem gerada por i.a
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O colesterol alto favorece o entupimento das artérias, aumentando o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Também pode comprometer a circulação sanguínea e sobrecarregar órgãos vitais, como coração e cérebro. Foto: Imagem gerada por i.a