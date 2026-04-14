Casas de adobe: o que são, as suas vantagens e desvantagens

Dessa forma, as casas de adobe são construídas com esses tijolos secos, que são empilhados para formar paredes e estruturas. Em muitos casos, a própria mistura de adobe é utilizada como argamassa para unir os blocos. Assim, uma das principais vantagens das casas de adobe é o baixo custo de produção desse tipo de construção. Como os materiais são naturais e geralmente encontrados no próprio local, há redução significativa de gastos. Além disso, o processo de fabricação é simples e acessível. Foto: Wikimedia Commons / Jared Tarbell