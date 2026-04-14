Sem essa de Bucareste ou Conde Drácula: conheça Maramures, um tesouro da Romênia rural

Maramure? é, sem dúvidas, uma das regiões mais especiais da Romênia e o coração verde do norte do país. Sua mistura de paisagens, tradições e costumes cria uma experiência única e autêntica. Por isso, vale a pena conhecer cada vez mais sobre esse lugar inigualável e mergulhar em tudo o que ele representa para a identidade romena. Foto: Mihai Lucî? wikimedia commons