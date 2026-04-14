Do mar ao campo: iguarias que definem a Holanda

A Holanda é mundialmente reconhecida por seus queijos, especialmente Gouda e Edam, que representam séculos de tradição agrícola. Esses queijos não são apenas produtos de exportação, mas parte do cotidiano holandês, presentes em cafés da manhã e lanches. As feiras de queijo, como a de Alkmaar, são eventos turísticos que celebram essa herança com rituais e trajes típicos. Foto: Imagem de iphotoklick por Pixabay