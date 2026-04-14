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Do mar ao campo: iguarias que definem a Holanda
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O stroopwafel é talvez o doce mais icônico da Holanda, formado por duas finas camadas de massa crocante unidas por um recheio de caramelo. Criado em Gouda no século 19, tornou-se símbolo das feiras e mercados locais. Hoje é consumido tanto fresco, ainda quente, quanto industrializado, mas sempre acompanhado de café ou chá, reforçando o hábito social de compartilhar momentos simples. Foto: Flickr Raul TO?A
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A Holanda é mundialmente reconhecida por seus queijos, especialmente Gouda e Edam, que representam séculos de tradição agrícola. Esses queijos não são apenas produtos de exportação, mas parte do cotidiano holandês, presentes em cafés da manhã e lanches. As feiras de queijo, como a de Alkmaar, são eventos turísticos que celebram essa herança com rituais e trajes típicos. Foto: Imagem de iphotoklick por Pixabay
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Os bitterballen são bolinhos fritos recheados com um creme de carne, muito populares em bares e cafés. Servidos geralmente com mostarda, são considerados petiscos ideais para acompanhar cerveja. Sua origem remonta ao aproveitamento de sobras de carne, mostrando como a culinária holandesa valoriza a praticidade sem abrir mão do sabor. Foto: Takeaway - wikimedia commons
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O arenque cru, conhecido como haring, é uma iguaria tradicional consumida com cebola picada e picles. A forma típica de comer é segurando o peixe pela cauda e mordendo diretamente, um ritual que atrai turistas curiosos. Essa prática reflete a forte ligação da Holanda com o mar e a pesca, que sempre foram fundamentais para sua economia. Foto: imagem gerada por i.a
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Os poffertjes são pequenas panquecas fofinhas feitas com fermento e farinha de trigo sarraceno. Servidos com manteiga e açúcar de confeiteiro, são presença obrigatória em feiras e festas populares. Sua textura leve e sabor delicado remetem à infância e ao ambiente festivo, tornando-os uma das sobremesas mais queridas do país. Foto: Illustratedjc - wikimedia commons
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A sopa de ervilha, chamada erwtensoep ou snert, é um prato típico de inverno, espesso e nutritivo. Preparada com ervilhas secas, linguiça defumada e vegetais, aquece os dias frios e simboliza aconchego familiar. É tão tradicional que muitos consideram impossível passar um inverno holandês sem saborear essa receita. Foto: Opalaisen - wikimedia commons
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As batatas fritas holandesas, chamadas patat, são servidas em cones de papel com uma variedade de molhos. O mais famoso é a maionese, mas há opções como molho satay de amendoim e curry ketchup. Tal iguaria de rua mostra como a simplicidade pode se transformar em experiência cultural, sendo parte da rotina urbana. Foto: imagem gerada por i.a
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O kroket é semelhante ao bitterbal, mas em formato cilíndrico e geralmente servido em sanduíches. É vendido em máquinas automáticas de fast-food, conhecidas como FEBO, que fazem parte da paisagem urbana. Essa combinação de tradição e modernidade mostra como os holandeses adaptaram receitas antigas ao estilo de vida contemporâneo. Foto: imagem gerada por i.a
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O ontbijtkoek é um bolo de especiarias consumido no café da manhã ou como lanche. Feito com centeio e temperos como canela e cravo, reflete a influência das rotas comerciais coloniais. Sua presença cotidiana mostra como a Holanda incorporou sabores exóticos em receitas simples e acessíveis. Foto: Takeaway - wikimedia commons
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Os oliebollen são bolinhos fritos semelhantes a donuts, tradicionalmente consumidos na virada do ano. Recheados com passas ou maçã, são polvilhados com açúcar de confeiteiro e simbolizam prosperidade. Essa tradição mostra como a gastronomia acompanha os rituais festivos e reforça laços comunitários. Foto: Teunie WIKIMEDIA COMMONS
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O drop é um doce de alcaçuz extremamente popular na Holanda, com sabores que variam do suave ao muito salgado. É considerado um gosto adquirido, já que estrangeiros muitas vezes estranham sua intensidade. Para os holandeses, porém, representa identidade cultural e está presente em todas as gerações. Foto: imagem gerada por i.a