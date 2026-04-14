Celebridades e TV
Thaila Ayala comemora aniversário de 40 anos no Coachella
-
Thaila e Renato, que costumam compartilhar a rotina e viagens nas redes sociais, iniciaram o relacionamento em 2017 e oficializaram a união dois anos depois, em 2019. Desde então, os dois construíram uma família e são pais de Francisco, nascido em 2021, e Tereza, que nasceu em 2023. Foto: Reprodução Instagram / @thailaayala
-
Na Páscoa de 2026, a atriz publicou um vídeo em suas redes sociais comentando como muitas pessoas, incluindo familiares e amigos, falam o quanto ela mudou. Ela disse que fica feliz e ama esses comentários, pois reconhece essa mudança. Thaila explicou que, embora muitos associem essa transformação à maternidade, esse não foi o principal motivo. Segundo ela, a mudança começou em 2016, quando “foi tocada pelo Espírito Santo”. Desde então, ela vive guiada pela fé. Foto: Reprodução Instagram / @thailaayala
-
Saiba mais, a seguir, sobre Thaila Ayala. Nascida no dia 14 de abril de 1986 em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ficou conhecida nacionalmente, principalmente, por protagonizar a décima quarta temporada de “Malhação”, um dos programas de maior sucesso voltados ao público jovem da televisão brasileira. Foto: Reprodução Instagram / @thailaayala
-
Caçula de três irmãs, ela cresceu em uma área rural, cercada pela natureza, onde passava os dias brincando ao ar livre. Na infância, praticava esportes como vôlei, handebol e basquete, mas sua maior paixão era o futebol, até chegou a jogar futsal por quatro anos. Mas, aos 10 anos, começou a fazer aulas de teatro, e, dois anos depois, fez sua estreia nos palcos com a peça “Os Dois Tímidos” e foi nesse momento que ela teve certeza de que queria ser atriz. Foto: Reprodução Site Oficial Thaila Ayala
-
-
Thaila também precisou trabalhar como babá desde cedo para ajudar a família, até receber, pouco antes dos 14 anos de idade, um convite para trabalhar como modelo. Então, quando tinha 15 anos, deixou a família e se mudou sozinha para São Paulo em busca de novas oportunidades. Lá, ela entrou em uma agência de modelos e começou a fazer trabalho, inclusive em Nova York, Tóquio e Paris, e com o dinheiro que ganhava, investia em cursos de teatro. Foto: Reprodução Instagram / @thailaayala
-
Aos 18 anos, decidiu focar na atuação e entrou em uma agência de atores, onde começou fazendo figurações e comerciais, até que em 2006, foi aprovada na Oficina de Atores da Rede Globo, o que mudou a sua vida. Suas primeiras novelas na emissora foram ainda em 2006, em “Páginas da Vida” e "Pé na Jaca”. Foto: Reprodução Site Oficial Thaila Ayala
-
Em 2007, ela conquistou o papel de Marcela, protagonista feminina de "Malhação”. Ambientada no colégio Múltipla Escolha, essa temporada de Malhação ficou marcada pelo acidente logo no início e focou no trio de amigas Marcela, Cecília e Vivian, nas intrigas e nos romances, principalmente no relacionamento de Marcela e André, vivido por Rômulo Arantes Neto. Foto: Divulgação TV Globo
-
-
Depois, participou de outras novelas da TV Globo, como "Caminho das Índias", na qual interpretou a indiana Shivani, uma menina da casta Brahmanes, de uma família tradicional, mas que foi criada na Inglaterra e não conseguia seguir os costumes de seu povo, "Ti Ti Ti", na qual interpretou uma vilã pela primeira vez, “Cheias de Charme” como a personagem Gisele e Sangue Bom, na qual interpretou Camila Lancaster. Foto: Divulgação
-
Em 2014, ela decidiu estudar inglês e investir na sua carreira internacional e, para isso, se mudou para Nova York. Lá, também estudou atuação na escola Stella Adler, morou também em Los Angeles e fez participações em filmes como “Woody Woodpecker”, “Zeroville” e "The Pretenders". Foto: Divulgação
-
No Brasil, ainda atuou em "(Des)Encontros" da Sony, onde interpretou a romântica Lara, papel que lhe rendeu uma indicação de melhor atriz no London International Film Festival; em "O Matador", no qual viveu uma personagem nordestina em um contexto de faroeste, e integrou o elenco de Talvez uma História de Amor. Também estrelou "Coração de Cowboy", integrou o elenco da série "Coisa Mais Linda" da Netflix e participou do filme "O Garoto". Foto: Divulgação
-
-
Desde 2022, Thaila Ayala comanda, ao lado de Julia Faria, o videocast “Mil e Uma Tretas”. O programa aborda, de forma direta e sem romantização, os dilemas e desafios da maternidade, com temas como parto, amamentação e relacionamentos. Inclusive, em um episódio especial sobre gravidez, que contou com a participação de Rafa Kalimann e Carol Peixinho, além de gestantes na plateia, uma das participantes entrou em trabalho de parto durante a gravação. Foto: Reprodução Youtube