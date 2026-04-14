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Leite fermentado e identidade da Estônia: a força do suurpiim

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Redação Flipar
  • O suurpiim nasceu como solução para conservar o leite em regiões frias da Estônia. A fermentação transformava o alimento em algo durável e seguro para consumo. Com o tempo, essa prática se consolidou como parte da tradição alimentar e da memória coletiva.
    O suurpiim nasceu como solução para conservar o leite em regiões frias da Estônia. A fermentação transformava o alimento em algo durável e seguro para consumo. Com o tempo, essa prática se consolidou como parte da tradição alimentar e da memória coletiva. Foto: Maciarka wikimedia commons
  • O preparo envolve deixar o leite fermentar naturalmente até adquirir acidez e textura cremosa. Esse processo simples resulta em uma bebida nutritiva e de sabor marcante. A técnica artesanal reforça o vínculo entre tradição e cotidiano.
    O preparo envolve deixar o leite fermentar naturalmente até adquirir acidez e textura cremosa. Esse processo simples resulta em uma bebida nutritiva e de sabor marcante. A técnica artesanal reforça o vínculo entre tradição e cotidiano. Foto: Kagor wikimedia commons
  • O suurpiim é rico em proteínas, cálcio e vitaminas, sendo considerado alimento funcional. A fermentação melhora a digestibilidade e favorece a flora intestinal. Por isso, é visto como aliado da saúde e da energia diária.
    O suurpiim é rico em proteínas, cálcio e vitaminas, sendo considerado alimento funcional. A fermentação melhora a digestibilidade e favorece a flora intestinal. Por isso, é visto como aliado da saúde e da energia diária. Foto: suurpiim - leite fermentado da estônia - sour milk - Kagor wikimedia commons
  • Na Estônia, o suurpiim é consumido em casa, em escolas e até em eventos comunitários. Ele simboliza hábitos compartilhados e a continuidade de costumes antigos. Sua presença cotidiana reforça o papel da bebida como parte da identidade nacional. Ele é consumido também como acompanhamento de refeições. A combinação com batatas é clássica.
    Na Estônia, o suurpiim é consumido em casa, em escolas e até em eventos comunitários. Ele simboliza hábitos compartilhados e a continuidade de costumes antigos. Sua presença cotidiana reforça o papel da bebida como parte da identidade nacional. Ele é consumido também como acompanhamento de refeições. A combinação com batatas é clássica. Foto: Silar wikimedia commons
  • Hoje, o suurpiim é produzido em escala industrial, mas ainda preserva técnicas tradicionais. Ele pode ser encontrado em diferentes versões, variando em intensidade de sabor e cremosidade. Essa diversidade mostra como a bebida continua viva e adaptável ao gosto moderno.
    Hoje, o suurpiim é produzido em escala industrial, mas ainda preserva técnicas tradicionais. Ele pode ser encontrado em diferentes versões, variando em intensidade de sabor e cremosidade. Essa diversidade mostra como a bebida continua viva e adaptável ao gosto moderno. Foto: Nillerdk - wikimedia commons
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