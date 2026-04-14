Leite fermentado e identidade da Estônia: a força do suurpiim

Na Estônia, o suurpiim é consumido em casa, em escolas e até em eventos comunitários. Ele simboliza hábitos compartilhados e a continuidade de costumes antigos. Sua presença cotidiana reforça o papel da bebida como parte da identidade nacional. Ele é consumido também como acompanhamento de refeições. A combinação com batatas é clássica. Foto: Silar wikimedia commons