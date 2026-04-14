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Inhame e cará não são a mesma coisa: entenda as diferenças entre os tubérculos
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O inhame está associado, em geral, a espécies do gênero Colocasia, como a Colocasia esculenta, também conhecida como taro em outros países. Já o cará pertence ao gênero Dioscorea, que reúne diversas espécies cultivadas principalmente em regiões tropicais. Essa distinção científica é fundamental, pois define não apenas a aparência, mas também a forma de cultivo e as propriedades de cada alimento. Foto: Reprodução do Facebook Hortifruti
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Na aparência, as diferenças nem sempre são evidentes para o consumidor. De modo geral, tanto o inhame quanto o cará apresentam grande diversidade de formatos e texturas, o que contribui para a confusão. O inhame costuma ter formato arredondado ou irregular, enquanto o cará tende a ser mais alongado, embora essa não seja uma regra absoluta. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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A casca pode ser lisa ou rugosa em ambos os casos, dependendo da espécie, e a distinção mais perceptível costuma aparecer após o preparo: o inhame geralmente apresenta textura mais úmida e cremosa, enquanto o cará tende a ser mais firme e menos viscoso. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Do ponto de vista nutricional, ambos são fontes relevantes de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, mas apresentam diferenças em composição. O inhame é frequentemente associado a propriedades antioxidantes e ao fortalecimento do sistema imunológico, sendo rico em vitamina C e compostos fenólicos. O cará, por sua vez, também é nutritivo, destacando-se pelo teor energético e pela presença de vitaminas do complexo B, além de minerais como potássio e magnésio. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Na culinária, essas características influenciam diretamente o uso de cada um. O inhame é muito utilizado em sopas, purês e receitas com textura mais cremosa, justamente por sua consistência macia após o cozimento. Foto: Reprodução do Youtube
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Já o cará é mais versátil em preparações que exigem firmeza, como cozidos, frituras ou assados. Em algumas regiões do Brasil, no entanto, os dois acabam sendo utilizados de forma intercambiável, o que reforça a confusão popular. Foto: Reprodução do Facebook Hortifruti
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Por fim, a distinção entre inhame e cará vai além da cozinha e reflete aspectos culturais e regionais. Em estados do Nordeste, por exemplo, o termo “inhame” pode ser usado para designar o que outras regiões chamam de cará. Essa variação linguística contribui para o equívoco, mas não altera o fato de que são alimentos diferentes. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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