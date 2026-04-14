Inhame e cará não são a mesma coisa: entenda as diferenças entre os tubérculos

Do ponto de vista nutricional, ambos são fontes relevantes de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, mas apresentam diferenças em composição. O inhame é frequentemente associado a propriedades antioxidantes e ao fortalecimento do sistema imunológico, sendo rico em vitamina C e compostos fenólicos. O cará, por sua vez, também é nutritivo, destacando-se pelo teor energético e pela presença de vitaminas do complexo B, além de minerais como potássio e magnésio. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo