Bubble tea: a bebida taiwanesa que virou fenômeno global

Mais do que uma bebida, o bubble tea passou a representar a identidade cultural taiwanesa. Especialistas apontam que ele simboliza a capacidade da ilha de reinterpretar suas tradições e projetá-las globalmente. Esse fenômeno é frequentemente citado como exemplo de “soft power” gastronômico, que é quando um país amplia sua influência cultural por meio da culinária. Nas redes sociais, inclusive, o bubble tea aparece como o principal ícone da gastronomia taiwanesa em termos de engajamento digital. Foto: Divulgação