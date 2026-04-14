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Bubble tea: a bebida taiwanesa que virou fenômeno global
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A base do bubble tea é relativamente simples: chá (geralmente preto ou verde), leite ou frutas, açúcar e as famosas “bolhas”, que normalmente são pérolas de tapioca - pequenas esferas mastigáveis feitas a partir do amido da mandioca. Foto: Reprodução do flickr Foundry College Church
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Apesar da simplicidade dos ingredientes, o sucesso da bebida está na combinação entre sabor e experiência sensorial, marcada pelo contraste entre o líquido e as bolinhas, consumidas com canudos largos. Foto: Imagem Freepik
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A origem do bubble tea, porém, é cercada por disputas e versões distintas. Duas casas de chá taiwanesas reivindicam a criação: a Chun Shui Tang, em Taichung, e a Hanlin Tea Room, em Tainan. Uma das histórias mais difundidas aponta que, em 1988, durante uma reunião, uma funcionária teria adicionado bolinhas de tapioca ao chá gelado, dando origem à bebida que rapidamente se popularizou. Outra versão atribui a criação a experimentos realizados ainda em 1986, inspirados em doces tradicionais locais. Foto: Divulgação
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Independentemente de quem tenha sido o criador, o bubble tea emergiu como uma reinvenção moderna de tradições antigas, combinando o hábito milenar de beber chá com uma abordagem inovadora e lúdica. Foto: Reprodução do flickr Anna Malsberger
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Mais do que uma bebida, o bubble tea passou a representar a identidade cultural taiwanesa. Especialistas apontam que ele simboliza a capacidade da ilha de reinterpretar suas tradições e projetá-las globalmente. Esse fenômeno é frequentemente citado como exemplo de “soft power” gastronômico, que é quando um país amplia sua influência cultural por meio da culinária. Nas redes sociais, inclusive, o bubble tea aparece como o principal ícone da gastronomia taiwanesa em termos de engajamento digital. Foto: Divulgação
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A expansão internacional começou nos anos 1990, impulsionada pela diáspora asiática, especialmente em países como Estados Unidos e Canadá. De nicho cultural, a bebida passou a integrar o cardápio de grandes redes e a conquistar novos públicos, influenciada também pela cultura pop asiática, como o K-pop e o cinema. Foto: Reprodução do X @Hot_Dealzzz
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Hoje, há milhares de lojas especializadas espalhadas pelo mundo, e o mercado global do bubble tea movimenta bilhões de dólares, com projeções de crescimento contínuo. Foto: Reprodução do instagram @bubblemixtea
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Um dos fatores que explicam essa popularidade é a alta personalização. O consumidor pode escolher o tipo de chá, o nível de açúcar, a quantidade de gelo e uma variedade de toppings, que vão além da tapioca, incluindo geleias de frutas, pudins e espumas cremosas. Foto: Reprodução do flickr Made With Pink
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Essa versatilidade transforma o bubble tea em uma bebida híbrida, situada entre refresco e sobremesa, o que amplia seu apelo em diferentes culturas e faixas etárias. Foto: - Divulgação
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Curiosamente, o nome “bubble tea” nem sempre se refere às bolinhas. Em sua origem, o termo estava ligado à espuma formada ao agitar o chá com gelo, prática comum nas primeiras versões da bebida. Já as pérolas de tapioca passaram a ser associadas ao conceito posteriormente, consolidando a imagem que hoje define o produto. Foto: Reprodução do X
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De tradição local a fenômeno global, o bubble tea mostra que, em um mundo cada vez mais conectado, até mesmo um simples copo de chá pode contar uma história complexa — de identidade, inovação e intercâmbio cultural. Foto: Reprodução do flickr the Duffy's