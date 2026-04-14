Cidade de Alcinópolis se destaca pela riqueza em arte rupestre no MS

A história do município, relativamente recente, contrasta com a antiguidade dos registros rupestres. Alcinópolis começou a ser povoada na década de 1970, inicialmente com foco na educação rural, e foi emancipada em 1992, desmembrando-se de Coxim. Apesar da juventude administrativa, o território guarda vestígios que remontam a milhares de anos, tornando-se um elo entre o passado pré-histórico e o presente. Foto: Alcinópolis, Mato Grosso do Sul - Divulgação