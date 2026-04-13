Estilo de Vida
Conheça origem, tradição e o encantamento das cerejeiras japonesas
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Suas flores, conhecidas como sakura, desabrocham por um curto período de tempo, geralmente entre março e abril, criando uma paisagem de tons rosados que atrai milhões de pessoas para contemplação. Foto: Imagem de Ambir Tolang por Pixabay
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A origem das cerejeiras remonta ao continente asiático, e no Japão, elas se tornaram símbolos culturais desde o período Heian (794-1185), quando a aristocracia passou a cultivá-las em jardins e a incluí-las em poemas e pinturas. Foto: Imagem de ?Christel? por Pixabay
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Antes disso, a prática de contemplação floral estava voltada para as ameixeiras, que eram de origem chinesa. Com o tempo, as sakura passaram a representar a efemeridade da vida, um conceito profundamente enraizado no budismo e na filosofia japonesa. Foto: Imagem de ?Christel? por Pixabay
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A prática do hanami, que significa "observar as flores", é uma tradição milenar que envolve reuniões ao ar livre para admirar as cerejeiras em plena floração. Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
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Famílias e amigos fazem piqueniques sob as árvores, compartilhando comidas e bebidas, enquanto apreciam a lindíssima paisagem. Foto: -Imagem de Bente Jønsson por Pixabay
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Locais famosos para o hanami incluem o Ueno Park e o Shinjuku Gyoen, ambos em Tóquio, que possuem milhares de árvores e proporcionam um espetáculo natural incomparável. Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
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Além do seu significado poético e espiritual, as cerejeiras também tiveram um papel na história do Japão por conta da Segunda Guerra Mundial. Foto: Flickr Parchen
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Afinal, o governo japonês usou a imagem da sakura como símbolo de sacrifício e nacionalismo, associando-a aos kamikazes, pilotos que realizavam ataques contra a própria vida. Foto: Imagem de S?n Nguy?n ?ình por Pixabay
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Essa apropriação do simbolismo das cerejeiras foi documentada por Naoko Abe no livro "O Homem que Salvou as Cerejeiras", que narra a história de Collingwood Ingram. Foto: Imagem de Daisuke K por Pixabay
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Ingram foi um botânico inglês que preservou espécies ameaçadas de extinção e ajudou a reintroduzi-las no Japão após a guerra. Foto: Imagem de Wälz por Pixabay
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As cerejeiras apresentam diversas variedades, cada uma com suas características únicas. Entre as mais conhecidas estão a Somei Yoshino, que possui pétalas em tons de rosa claro e é a mais comum no Japão, e a Yamazakura, que cresce em regiões montanhosas. Foto: Imagem de Kohji Asakawa por Pixabay
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Outras espécies, como a Shidarezakura, com galhos pendentes, e a Ukon, com flores amareladas, oferecem ainda mais diversidade à paisagem primaveril. Foto: Imagem de Vivolino por Pixabay
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Além do Japão, outros países também cultivam e celebram essas árvores. O Brasil, por exemplo, possui cerejeiras em algumas regiões devido à imigração japonesa. Foto: Imagem de kkw0812 por Pixabay
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Algumas variedades podem florescer um pouco mais cedo ou mais tarde do que o período tradicional, proporcionando diferentes oportunidades para apreciadores ao longo da estação. Foto: Reprodução Instagram @cherryblossomwatch
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A florada das cerejeiras é tão impactante que influencia a economia e o turismo em diversos países. No Japão, empresas lançam produtos sazonais inspirados nas sakura, como chás, doces e cosméticos. Foto: Reprodução Instagram @cherryblossomwatch
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O período também impulsiona o setor de viagens, com hotéis e companhias aéreas oferecendo pacotes especiais para quem deseja testemunhar esse fenômeno natural. Foto: Reprodução Instagram @cherryblossomwatch
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Restaurantes criam menus especiais, e a mídia dedica ampla cobertura ao evento, reforçando seu impacto cultural e econômico. Foto: Reprodução flickr Eduardo PA
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Além da sua importância cultural, as cerejeiras também desempenham um papel ecológico. Suas flores fornecem néctar para abelhas e outros polinizadores, e suas folhas servem de abrigo para diversas espécies de insetos e pássaros. Foto: Reprodução Instagram @wendywutoursaustralia
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O reflorestamento com cerejeiras também é utilizado para embelezar áreas urbanas e preservar espécies ameaçadas. Em algumas cidades, projetos ambientais incentivam o plantio de cerejeiras para melhorar a qualidade do ar e tornar os espaços públicos mais atraentes. Em outros países também existem espetáculos. Foto: Reprodução Instagram @wendywutoursaustralia
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O National Cherry Blossom Festival, por exemplo, acontece todo ano em Washington D.C,. capital dos EUA, celebrando as mais de 3.000 cerejeiras doadas pelo Japão em 1912. As árvores transformam a paisagem ao redor do Tidal Basin em um espetáculo de tons rosa e branco, atraindo milhões de visitantes. Foto: Divulgação
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Realizado em Jinhae, o maior festival de cerejeiras da Coreia do Sul exibe milhões de flores desabrochando em ruas, parques e ao longo do famoso canal Yeojwacheon. A cidade, conhecida por sua base naval, se enche de visitantes que vêm apreciar a paisagem mágica. Foto: Flickr Marjorie Ordillas
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A floração das cerejeiras nos lembra da beleza transitória da vida e da importância de aproveitar cada momento. Em qualquer lugar onde essas árvores desabrocham, a celebração das sakura continua a encantar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, reforçando sua conexão com a natureza e com a efemeridade da existência. Foto: Reprodução Instagram @wendywutoursaustralia
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