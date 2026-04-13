Montanha que inspirou animação da Pixar tem rochas de 2 bilhões de anos! Conheça o Monte Roraima

Atualmente, a região está protegida por importantes áreas de conservação ambiental nos três países que compartilham o maciço. No lado brasileiro, destaca-se o Parque Nacional do Monte Roraima, criado em 1989 durante o governo de José Sarney. Já na Venezuela, o território integra o Parque Nacional Canaima, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Wikimedia Commons/Erick Caldas Xavier