‘Deusa’: maior escada rolante do mundo inaugurada na China tem quase 1 km e custou mais de R$ 100 milhões

Estima-se que atualmente cerca de 9 mil pessoas utilizem diariamente o sistema da "Deusa", cujo acesso custa 3 yuans (cerca de R$ 2,24) por trajeto em um único sentido. Durante o Festival da Primavera, em fevereiro, aproximadamente 450 mil visitantes passaram pela escadaria. Foto: Reproduc?a?o/New China TV