Estilo de Vida
O sabor único do clamato, a bebida ‘queridinha’ da América do Norte
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O clamato nasceu nos anos 1960 como uma mistura ousada de tomate com caldo de amêijoa (moluscos marinhos), a fim de se oferecer uma bebida inédita. A invenção ganhou destaque quando Walter Chell usou a fórmula como base para criar o Bloody Caesar, que se tornaria um clássico canadense. Pouco depois, a Mott’s lançou a marca Clamato, transformando uma curiosidade em produto de sucesso internacional. Foto: AirIntake wikimedia commons
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A fabricação do Clamato envolve a combinação de suco de tomate, extrato de mariscos e temperos cuidadosamente balanceados. Esse processo industrial garante consistência no sabor e preserva a identidade marcante da bebida. O resultado é um líquido leve, salgado e peculiar, que se diferencia de outros refrescos disponíveis no mercado. Foto: dana robinson wikimedia commons
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O clamato se tornou indispensável em receitas de drinks, especialmente na michelada mexicana, que mistura cerveja, limão e especiarias. No Canadá, consolidou-se como base do Bloody Caesar, elevando seu status a ingrediente icônico. Essa versatilidade mostra como a bebida se adaptou a diferentes culturas e paladares. Foto: Ruth Hartnup wikimedia commons
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No México, o clamato é associado a momentos de descontração e celebração, presente em bares e encontros familiares. Já no Canadá, ganhou prestígio ao se tornar parte da identidade de um drink nacional. Essa dupla trajetória revela como uma mesma bebida pode assumir significados distintos em diferentes sociedades. Foto: Ruth Hartnup wikimedia commons
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Apesar de seu sabor intenso dividir opiniões, o clamato mantém uma base fiel de consumidores. Além dos coquetéis, ele aparece em receitas culinárias, ampliando seu alcance e utilidade. Essa capacidade de se reinventar garante sua permanência como referência gastronômica, unindo tradição e inovação em um só produto. Foto: Ruth Hartnup wikimedia commons