O sabor único do clamato, a bebida ‘queridinha’ da América do Norte

O clamato nasceu nos anos 1960 como uma mistura ousada de tomate com caldo de amêijoa (moluscos marinhos), a fim de se oferecer uma bebida inédita. A invenção ganhou destaque quando Walter Chell usou a fórmula como base para criar o Bloody Caesar, que se tornaria um clássico canadense. Pouco depois, a Mott’s lançou a marca Clamato, transformando uma curiosidade em produto de sucesso internacional. Foto: AirIntake wikimedia commons