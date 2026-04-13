Bete Mendes entra para o elenco do filme Nau de Urano

O último trabalho da atriz foi “Vermelho Sangue”, em 2025, série original do Globoplay. A produção foi renovada para a segunda temporada, com estreia prevista para 2026, e é uma das mais aguardadas do ano, segundo votação no Gshow. A série acompanha a história de duas mulheres, Luna e Flora, em uma narrativa que envolve criaturas sobrenaturais, como vampiros e lobisomens. Na trama, Bete Mendes interpretou a avó de Flora, personagem de Alanis Guillen. Foto: Divulgação Globo