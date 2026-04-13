Educação
Praça de São Marcos: ‘O salão mais elegante da Europa’, já dizia Napoleão
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Coração histórico e turístico de Veneza e descrita por Napoleão como "o salão mais elegante da Europa", a Praça de São Marcos tem 180 metros por 70 metros. É a única área oficialmente chamada de "piazza" (praça), já que os demais espaços recebem o nome de campo. Lá estão reunidos alguns dos monumentos mais célebres da cidade, como a Basílica, o Palácio Ducal, o Campanário e a Torre dell’Orologio. Foto: Imagem de Ganapathi Brahm por Pixabay
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A Basílica de São Marcos, aliás, é o monumento mais emblemático da praça, construída no estilo bizantino com mosaicos dourados que impressionam pela riqueza. Originalmente capela privada do doge, tornou-se símbolo religioso e político da cidade. Sua arquitetura resulta das conexões comerciais de Veneza com o Mediterrâneo. Foto: Nino Barbieri - wikimedia commons
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O campanário é a torre mais alta de Veneza, com quase 100 metros de altura, oferecendo vistas panorâmicas da cidade e da lagoa. Reconstruído após desmoronar em 1902, mantém sua função como marco visual e símbolo de resistência. A subida ao topo é uma experiência que conecta o visitante à grandiosidade da paisagem veneziana. Foto: Orlando Paride wikimedia commons
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O Palácio Ducal foi sede do governo e residência do doge, representando o poder político da República de Veneza. Sua arquitetura gótica é marcada por colunas delicadas e salões majestosos, como a Sala do Grande Conselho. O palácio também abriga passagens secretas e prisões, revelando o lado austero da história veneziana. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
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As Procuradorias são edifícios que cercam a praça, construídos para abrigar os procuradores de São Marcos, altos funcionários da República. Hoje, muitos desses espaços foram transformados em cafés e lojas, mantendo a tradição de serem locais de encontro. Sua arquitetura harmoniosa reforça a simetria e a imponência da praça. Foto: rootskontrolla - wikimedia commons
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Cafés como o Caffè Florian e o Gran Caffè Quadri são ícones culturais da praça, frequentados por artistas, intelectuais e nobres ao longo dos séculos. Esses espaços preservam a atmosfera elegante e oferecem música ao vivo, criando uma experiência única. Sentar-se em suas mesas é vivenciar a tradição social veneziana. Foto: S.A.C.R.A. wikimedia commons
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A Torre do Relógio, construída no século 15, marca a entrada da praça com seu mecanismo astronômico e figuras simbólicas. O relógio indica fases da lua e signos do zodíaco, refletindo a importância da ciência na época. Sua presença reforça a ideia de que a praça é também um espaço de conhecimento e inovação. Foto: Kallerna wikimedia commons
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Os pombos tornaram-se parte da paisagem da Praça de São Marcos, atraindo turistas que os alimentam e fotografam. Embora sejam vistos como símbolo da vida cotidiana, também geram debates sobre preservação e limpeza. Essa convivência mostra como o espaço público é palco de interações diversas e até contraditórias. Foto: Agadez wikimedia commons
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A praça é frequentemente inundada pelo fenômeno da acqua alta, quando a maré sobe e cobre o piso histórico. Esse evento, embora problemático, tornou-se parte da identidade de Veneza e atrai curiosidade mundial. Passarelas temporárias são instaladas para permitir a circulação, mostrando a adaptação da cidade ao ambiente. Foto: Paolo da Reggio wikimedia commons
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A Praça de São Marcos é palco de eventos como o Carnaval de Veneza, que transforma o espaço em cenário de máscaras e fantasias. Também recebe concertos e celebrações religiosas, reforçando sua função como centro cultural. Cada evento renova a vitalidade da praça e conecta tradição com contemporaneidade. Foto: Roberto Vicario - wikimedia commons
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A praça é um verdadeiro museu a céu aberto, reunindo estilos bizantino, gótico e renascentista em harmonia. Cada edifício revela detalhes artísticos que contam a história da cidade e de seus mestres construtores. Essa diversidade arquitetônica faz da praça um dos espaços mais estudados e admirados do mundo. Foto: Nick Savchenko wikimedia commons
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Mais do que um ponto turístico, a Praça de São Marcos é símbolo da identidade veneziana e da relação da cidade com o mar. Representa poder, fé e cultura, sendo referência mundial de patrimônio histórico. Sua preservação é um desafio constante, mas também um compromisso com a memória coletiva da humanidade. Foto: Janmad - wikimedia commons