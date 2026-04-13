Praça de São Marcos: ‘O salão mais elegante da Europa’, já dizia Napoleão

Coração histórico e turístico de Veneza e descrita por Napoleão como "o salão mais elegante da Europa", a Praça de São Marcos tem 180 metros por 70 metros. É a única área oficialmente chamada de "piazza" (praça), já que os demais espaços recebem o nome de campo. Lá estão reunidos alguns dos monumentos mais célebres da cidade, como a Basílica, o Palácio Ducal, o Campanário e a Torre dell’Orologio. Foto: Imagem de Ganapathi Brahm por Pixabay