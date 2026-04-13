Conheça 6 benefícios do própolis para a saúde

O própolis pode variar de cor, sabor e aroma de acordo com a planta de origem, e isso interfere em suas propriedades. No Brasil, o própolis verde está associado à planta alecrim-do-campo, e o vermelho às folhas e flores do cajueiro, que servem de alimento para as abelhas africanas. Já o própolis marrom é obtido de diferentes plantas, além de ser o tipo mais comum e utilizado. Foto: Wikimedia Commons / Michel Stórquio Belmiro