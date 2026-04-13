O peixe real que inspirou a Dory de “Procurando Nemo”

Além disso, eles possuem um ou mais pares de lâminas afiadas na base das barbatanas da cauda, que são utilizadas tanto para para atacar quanto para se defender. Também são nadadores ágeis, capazes de se movimentar rapidamente entre os recifes, na fase jovem, dependem bastante dos corais, onde se escondem para se proteger de predadores e garantir maior segurança até crescerem. Foto: Wikimedia Commons / Holger Krisp