Precisa mastigar direito! Saiba o impacto desse hábito na saúde

Quando engolimos alimentos mal mastigados, o estômago precisa trabalhar mais. Isso pode causar sensação de peso, gases, refluxo e má digestão. Comer rapidamente costuma levar ao consumo excessivo de comida. A mastigação lenta ajuda o cérebro a reconhecer a saciedade, evitando exageros nas refeições. Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay