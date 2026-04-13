Maravilhas geológicas que parecem de outro mundo: os hoodoos de Bryce Canyon

Apesar do nome, Bryce Canyon não é um cânion verdadeiro, mas sim anfiteatros naturais. Eles foram escavados na borda do Paunsaugunt Plateau, onde a erosão atua com intensidade. Assim, o parque é mais um palco de esculturas naturais do que um vale profundo tradicional. Foto: Reprodução do Flickr cool DARYSHOOT