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Maravilhas geológicas que parecem de outro mundo: os hoodoos de Bryce Canyon
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Os hoodoos são colunas finas e altas de rocha, esculpidas pela erosão ao longo de eras. Cada torre é resultado da interação entre vento, água e gelo sobre o calcário macio. O conjunto cria uma paisagem surreal, como se fosse uma cidade de esculturas naturais que desafia a imaginação. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
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Apesar do nome, Bryce Canyon não é um cânion verdadeiro, mas sim anfiteatros naturais. Eles foram escavados na borda do Paunsaugunt Plateau, onde a erosão atua com intensidade. Assim, o parque é mais um palco de esculturas naturais do que um vale profundo tradicional. Foto: Reprodução do Flickr cool DARYSHOOT
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Há cerca de 60 milhões de anos, mares antigos cobriam a região e depositaram sedimentos. Com o tempo, esses materiais se solidificaram em calcário, arenito e lamito. As diferenças de densidade entre as camadas foram cruciais para a formação das torres que vemos hoje. Foto: Sara Simoni/Wikimédia Commons
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A altitude elevada expõe Bryce a invernos rigorosos e verões quentes. A água infiltra nas fendas e congela, expandindo e quebrando a rocha. Esse processo repetido enfraquece as estruturas e ajuda a esculpir os hoodoos em formas cada vez mais complexas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Além do gelo, a água da chuva levemente ácida dissolve o calcário. Esse intemperismo químico remove o “cimento” das rochas, criando formas intrincadas. O resultado é uma paisagem em constante transformação, sempre renovada pela ação da natureza. Foto: Reprodução do Youtube Canal Navajotash
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Cada hoodoo geralmente possui uma rocha mais dura no topo, chamada caprock. Essa “capa” protege a base mais macia contra a erosão contínua. É por isso que muitos hoodoos parecem colunas com chapéus delicados equilibrados no alto. Foto: Reprodução do Flickr Susie Thompson
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Os tons de rosa, vermelho, laranja e branco vêm de minerais como ferro e manganês. Durante o nascer e o pôr do sol, a luz cria um espetáculo etéreo. A paisagem muda conforme a estação e o clima, tornando cada visita uma experiência única. Foto: Imagem de Klaus Stebani por Pixabay
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Trilhas como Navajo Loop, Queen’s Garden e Fairyland Loop levam os visitantes ao coração dos anfiteatros. Caminhar entre os hoodoos é como explorar uma catedral natural de pedra. Cada curva revela novas perspectivas e detalhes surpreendentes que encantam os caminhantes. Foto: Divulgação
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Para quem prefere contemplar sem esforço físico, mirantes como Sunrise Point e Bryce Point oferecem vistas inesquecíveis. São locais perfeitos para fotografia e para sentir a grandiosidade do parque. O pôr do sol nesses pontos é considerado mágico e inesquecível. Foto: Divulgação
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Segundo tradições indígenas, os hoodoos são seres transformados em pedra como punição por atos perversos. Alguns parecem animais, outros figuras humanas em fileiras misteriosas. Essa visão mítica reforça o caráter enigmático da paisagem e sua aura espiritual. Foto: Reprodução do Youtube
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Bryce Canyon, portanto, vai além de um parque: é uma obra-prima viva da Terra. Suas torres rochosas contam histórias de mares antigos, forças tectônicas e erosão incessante. Ao partir, o visitante leva consigo a sensação de ter testemunhado um milagre geológico inesquecível. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons